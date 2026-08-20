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Bağdat’ta “Kalkınma Yolu Projesi” için ikinci ortak toplantı!

Bağdat’ta “Kalkınma Yolu Projesi” için ikinci ortak toplantı!

Türk ve Iraklı yetkililer, iki ülkenin ulaştırma altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen "Kalkınma Yolu Projesi" kapsamında ikinci ortak toplantıda Bağdat'ta bir araya geldi. Toplantıda özellikle projenin mali boyutu ve tarafların projeye katılım yöntemleri görüşüldüğü belirtilirken, somut mutabakatlara ulaşılması için çalışmaların sürdürülmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2026 23:32

Irak ve Türkiye arasında iki ülkedeki ulaştırma altyapısının geliştirilmesini öngören Kalkınma Yolu Projesi kapsamında ikinci ortak toplantı gerçekleştirildi. Irak Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Bağdat'taki Irak Devlet Demiryolları Genel Şirketi merkezinde düzenlenen toplantıda, iki ülke arasında ulaştırma altyapısının geliştirilmesine ilişkin çerçeve mutabakat zaptı ele alındı.

Toplantıda özellikle projenin mali boyutu ve tarafların projeye katılım yöntemleri görüşüldüğü belirtilirken, temaslarda uygulanabilir ve somut mutabakatlara ulaşılması için çalışmaların sürdürülmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Irak ve Türkiye tarafları, Irak'ın ulaştırma sisteminin geliştirilmesi, özellikle demiryolu altyapısının güçlendirilmesi ve stratejik Kalkınma Yolu Projesi'nin ilerletilmesi için koordinasyonun devam ettirilmesinin önemine vurgu yaptı.