Bakan Bolat: Özel sektörümüz ekonominin lokomotifi

Ticaret Bakanlığı olarak belediyeler açısından tasfiyedeki araçlar noktasında indirimli satış yapabildiklerini aktaran Bolat, şöyle konuştu: "Yine esnafımıza destek anlamında TESKOMB ile işbirliği yapıyoruz kredi kefaleti için. Halkbank kaynaklarından esnafımıza destek oluyoruz. Bilecik de bu anlamda gerçekten son derece bu kaynaklardan faydalanıyor. Bu noktada baktığımızda Bilecikli esnaflarımız 2025 yılında 471 milyon liralık yüzde 50 faiz indirimli kaynak kullanmışlar. Bu yıl da 7 ayda 278 milyon lira kullanılmış. İnşallah bu ziyaret vesilesiyle yarın burada Esnaf Kefalet Kooperatifleri Birliğine gönderilmek üzere TESKOMB tarafından 100 milyon liralık bir finans desteği de inşallah gönderilecek. Bilecikli esnaflarımıza hayırlı olsun diyorum." Bolat, hükümetin bundan 2 ay kadar önce sanayi işletmeleri için işletme sermayesi olarak 250 milyarlık bir kaynak ayırdığını dile getirerek, şöyle devam etti: "Yine yatırım kredileri olarak da Merkez Bankasının verdiği YTAK kredilerinin alanlarını genişleterek oradaki toplam kredi kaynağını da 500 milyar liradan 750 milyar liraya çıkardık.

İhracat destekleri olarak ki Bilecik gerçekten ihracatta çok başarılı bir şehrimiz. Düşünebiliyor musunuz? 2002 yılında 13 milyon dolar ihracat yapan Bilecik, geçen yıl 1.2 milyar dolar ihracat yapıyor. Bunun anlamı yaklaşık 100 kat artış sağlanmış. 23 yılda 100 kat ihracatı artmış. Gerek Merkez Bankası reeskont kredileri, gerek Eximbank tarafından ihracat finansman destekleri, gerekse Ticaret Bakanlığımızın bu yıl 45 milyar lirayı bulan mal ve hizmet ihracat destekleri tüm işletmelerin emrine açık, kullanımına açık. Mal ve hizmet ihracat toplamımız 401 milyar doları aştı yıllık, temmuz sonu itibarıyla. Bu ne demek? Milli gelirimiz 1,6 trilyon dolardan fazla, yüzde 25'i ihracattan geliyor. Yani ihracatın olmadığını düşünün, aniden 3'te 1 fakirleşiriz ve ithalat yapamaz duruma geliriz, dövizimiz olmayacağı için. O nedenle ihracat ve ihracatçı bizim kırmızı çizgimiz. Hükümet olarak da Ticaret Bakanlığı olarak da ödevimiz, görevimiz. O yüzden dünyada diyar diyar pazarları gezerek ihracatçılarımıza ihracat kanalları, pazarları açmaya çalışıyoruz." Bu kapsamda farklı ülkelere gittiklerini ve gideceklerini belirten Bolat, "Gerek Made in EU konusunda ülkemiz menfaatlerini koruma noktasında gerekse ihracat çalışmalarımızı genişletme noktasında bir savaş veriyoruz. Dünyada büyük ticaret savaşları var. Dünya ticaret kuralları ve örgütü inanılmaz ölçüde örselendi, yıprandı ve kuralsızlık had safhaya yaklaştı. Bu açıdan bizim de üreticilerimizin hem ihracat imkanlarını açık tutmak hem de haksız ticaret yoluyla Türkiye pazarlarını hallaç pamuğu gibi talan etmeye çalışanlara karşı da yerli ve milli üretimi desteklemek, korumak ithalat rejimimiz açısından çok önemli bir görevimiz." ifadelerini kullandı.