Bıçaklamanın nedeni koltuk kavgası çıktı
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçakla saldırıp ağır yaralayan eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş'in 27 ayrı suç kaydı çıktı. Tutuklanan Keleş ifadesinde "Meriç bana 'Yeni Parti'ye gel, ilçe başkanı ol, atamanı ben yapacağım' dedi. Sözünü tutmadığı için tartıştık. Olaydan önce Gaziantep il başkanıyla tartıştığım için bana telefonda küfretti. Evimin bulunduğu sitenin önüne geldi. Ben de meyve bıçağıyla korkutma amaçlı saldırdım" dedi.
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