Denizolgun’un mezarı açıldı

Denizolgun’un mezarı açıldı
MUSTAFA BAKIRHAN Batuhan ALTINBAŞ
ESKİ Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'da şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada kritik bir eşik aşıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda dün sabah saatlerinde başlatılan feth-i kabir işlemi yaklaşık 3 saat sürdü. Mezardan çıkartılan Denizolgun'un cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Soruşturma kapsamında, Denizolgun'un vefatına ilişkin dosyada yer alan ve uzun süredir tartışma yaratan ölüm olayının resmi makamlara bildirilmesindeki şüpheli gecikme, ceset üzerinde bulunduğu ileri sürülen dikkat çekici bulgular, dönemin Adli Tıp incelemelerinin eksik veya hatalı yapıldığına yönelik iddialar aydınlatılacak. - Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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