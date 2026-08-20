Kuytul örgütüne operasyon 32 şüpheliye gözaltı

Alparslan Kuytul'un liderliğini yaptığı Furkan Vakfı'na yönelik Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alınırken, yapılanmayla bağlantılı 5 şirkete el konuldu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Furkan Vakfı'nın suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetleri ile bu faaliyetlerden elde edildiği tespit edilen gelirler mercek altına alındı. Elde edilen deliller ışığında Adana merkezli Niğde, Elazığ, Osmaniye ve Gaziantep'te bulunan 49 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı. Kuytul çifti ve vakıf üyeleri geniş güvenlik önlemleri altında sağlık raporu için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Şüpheliler, sağlık raporunun ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



'SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA VE YÖNETME'

Operasyon, 'Suç Örgütü Kurma ve Yönetme', 'Örgüt Üyeliği', 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama', 'Nitelikli Dolandırıcılık', 'Resmî Belgede Sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlamalarından başlatıldı. Hem teknik hem de fiziki takibin yapıldığı operasyonda, ramazan kolisi, kurban bağışı ve öğrenci yardımı gibi amaçlarla para toplandığı ancak bazı gelirlerin kayıtlara yansıtılmadığı belirlendi. Yapılanmaya bağlı 5 şirkete el konulurken, yapılanma lehine faaliyet yürüten 349 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın herhangi bir dini grup veya inancı değil, dosyaya yansıyan somut suç eylemleri, mağdur ve tanık beyanları ile mali delilleri kapsadığını vurguladı. Elde edilen yeni bulgulara göre, 2018'de benzer nitelikte adli işlemler gerçekleştirilen yapılanmanın yeniden organize olduğu değerlendirildi. -

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör