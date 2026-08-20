Menderes’te istifaların önü arkası kesilmiyor! 2 Meclis üyesi daha istifa etti

CHP ve Yeni Parti arasında Menderes Belediye Başkan Vekilliği seçiminde yaşanan tekmeli yumruklu kavga İzmir'de büyük tepkiye neden oldu. Mecliste yapılan oylamada belediye Başkan vekilliğinin CHP'den AK Partiye geçmesi ile başlayan tartışmalar ard arda gelen istifa haberleri ile yeni boyut kazandı.

BİLA İLE ERSOY DA İSTİFA ETTİ

CHP'li Harun Bila ile Yeni Partili Mustafa Ersoy da partilerinden istifa etti. Art arda yaşanan istifaların ardından belediye meclisinde temsil edilen partilerin sandalye sayıları da değişti.

MECLİSTE HANGİ PARTİ KAÇ ÜYE İLE TEMSİL EDİLECEK?

Son istifalar sonrası CHP'nin sandalye sayısı 5'ten 3'e, Yeni Partinin sandalye sayısı ile 8'den 7'ye düştü. İstifa eden iki meclis üyesinin de Bağımsız olarak görevlerine devam edecekleri öğrenildi. Böylece bağımsız meclis üyelerinin meclisteki sandalye sayısı ile 4'ten 6'ya yükselmiş oldu. Şimdi tüm gözler önümüzdeki günlere çevrildi. Yeni istifaların da gelebileceği kulislerde konuşulmaya başlandı.