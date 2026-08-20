Menderes’te istifaların önü arkası kesilmiyor! 2 Meclis üyesi daha istifa etti
İzmir’de Menderes Belediye Başkan Vekilliği seçimi kırılma noktası oldu. Belediyenin AK Partiye kaptırılmasının ardından CHP ve Yeni Parti deyim yerindeyse tel tel dökülmeye başladı. Önceki gün Fisun Becerikli’nin Yeni Parti’den Şirzat Peker’in ise CHP’den istifa etmesinin ardından Menderes’ten iki istifa haberi daha geldi. Bu sefer de CHP’li Harun Bila ile Yeni Partili Mustafa Ersoy partilerinden istifa etti. Son istifaların ardından CHP’nin sandalye sayısı 4’ten 3’e Yeni Parti’nin sandalye sayısı ile 8’den 7’ye düştü. Bağımsız meclis üyelerinin sayısı ile 6’ya yükseldi. Cumhur İttifakı mecliste 11 sandalye ile temsil ediliyor.
CHP ve Yeni Parti arasında Menderes Belediye Başkan Vekilliği seçiminde yaşanan tekmeli yumruklu kavga İzmir'de büyük tepkiye neden oldu. Mecliste yapılan oylamada belediye Başkan vekilliğinin CHP'den AK Partiye geçmesi ile başlayan tartışmalar ard arda gelen istifa haberleri ile yeni boyut kazandı.
2 GÜNDE 4 İSTİFA
Önceki gün Yeni Partiden Fisun Becerikli ile CHP'den Şirzat Peker'in partilerinden istifa ettiklerini açıklamasının ardından bugün yeni istifa haberleri siyaset gündemine bomba gibi düştü.
BİLA İLE ERSOY DA İSTİFA ETTİ
CHP'li Harun Bila ile Yeni Partili Mustafa Ersoy da partilerinden istifa etti. Art arda yaşanan istifaların ardından belediye meclisinde temsil edilen partilerin sandalye sayıları da değişti.
MECLİSTE HANGİ PARTİ KAÇ ÜYE İLE TEMSİL EDİLECEK?
Son istifalar sonrası CHP'nin sandalye sayısı 5'ten 3'e, Yeni Partinin sandalye sayısı ile 8'den 7'ye düştü. İstifa eden iki meclis üyesinin de Bağımsız olarak görevlerine devam edecekleri öğrenildi. Böylece bağımsız meclis üyelerinin meclisteki sandalye sayısı ile 4'ten 6'ya yükselmiş oldu. Şimdi tüm gözler önümüzdeki günlere çevrildi. Yeni istifaların da gelebileceği kulislerde konuşulmaya başlandı.