Milletvekili Melih Meriç’in sağlık durumuyla ilgili açıklama

"MELİH MERİÇ'İN TEDAVİSİ HASTANEDE DEVAM ETMEKTE OLUP SAĞLIK DURUMU HEKİMLERİN YAKIN TAKİBİ ALTINDA"

Konu ile ilgili Melih Meriç'in basın ve iletişim ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Melih Meriç'in tedavisi hastanede devam etmekte olup sağlık durumu hekimlerimizin yakın takibi altındadır. Tedavi sürecinin sağlıklı şekilde ilerlemesi ve enfeksiyon riskinin önlenmesi amacıyla, hekimlerimizin önerileri doğrultusunda hastane ziyaretlerinin bu aşamada gerçekleştirilmemesini önemle rica ediyoruz. Bu süreçte arayan, soran, geçmiş olsun dileklerini ileten, mesaj gönderen ve desteklerini paylaşan tüm vatandaşlarımıza, siyasi parti temsilcilerine, kamu görevlilerine ve yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. Sağlık durumuna ilişkin gelişmeler, doğrulanmış bilgiler doğrultusunda kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.