Sağlık Bakanı Memişoğlu müjdeyi verdi! Hastanelerde kreş ve anaokulu dönemi: ’24 saat hizmet sunacak’

SAĞLIKTA TÜRKİYE YÜZYILI

Toplantının ardından basın açıklamasında bulunan Bakan Memişoğlu, "Bugün Sağlıklı Türkiye yüzyılı çerçevesinde Türkiye'yi geziyoruz, değerlendirmeler yapıyoruz. Bugün 78. ilimiz olan Burdur'a geldik. Burada valimiz, milletvekillerimiz hep beraber sağlıkla ilgili değerlendirmelerde bulunacağız. Burada da daha iyi sağlık hizmeti verebilmek için neler yapabiliriz, neler yaptık, bunlarla istişare edeceğiz ve değerlendirmelerimiz neticesinde de inşallah Burdur'da çok daha iyi sağlık hizmeti sunabilecek bir politikayı oluşturacağız. Burdur gerçekten Anadolu'nun en güzel şehirlerinden bir tanesi, Yörüklerin diyarı. Burada biliyorsunuz 2023 sonu itibariyle çok güzel bir hastane yaptık. Şu anda o hastane devlet hastanesi pozisyonunda ama tıp fakültesi kurulmuş Burdur'da ve bu tıp fakültesinde de çok büyük bir heyecan var. Onunla beraber biz bu hastaneyi Eğitim Araştırma Hastanesi statüsüne döndürüp tıp fakültesiyle beraber çalışacağız ve Burdur'dan hiçbir hastamızın başka yere sağlık hizmeti alma ihtiyacı olmayacak şekilde de bir sağlık planlaması yapacağız. O nedenle de bu konuda özellikle hastaneyle beraber merkezde olan cam bina dediğimiz ana binamızda da yeniden bir değerlendirmeyle onu da inşallah sağlık hizmetine kullanmaya devam edeceğiz. Bunun yanında biliyorsunuz Eşeler Devlet Hastanesi ile ilgili proje çalışmalarımız son aşamaya geldi. Birkaç ay içinde de projeyi bitirmiş olacağız. Daha sonra da inşallah milletimize orada 50 yataklı bir hastaneyle hizmet vereceğiz. Ama öncelikle şunu ifade etmek isterim ki; Burdur sağlık hizmetlerini en iyi şekilde yönetecek, sürdürebilecek bir altyapıya, bir insan gücüne sahip. Onu da yeniden şekillendirip Burdur'daki insanlarımız, özellikle söylüyorum burayı çok iyi hekimler ve sağlık hizmetiyle burada hizmet almasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.