Seçim sistemi yeniden düzenlensin

Seçim sistemi yeniden düzenlensin
ANKARA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye ve gündeme ilişkin Türkgün Gazetesi'ne verdiği röportajda seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin, 16 Nisan 2017'de gerçekleştirdiği anayasa değişikliği ile en önemli yönetim reformlarından birisine imza attığını belirten Bahçeli, "Parlamenter Sistem'den, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildi. Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun, siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekiyor" dedi. MHP Lideri Bahçeli, Terörsüz Türkiye'nin, gençlere bırakılacak en büyük miras olduğunu da kaydetti. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#DEVLET BAHÇELİ

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