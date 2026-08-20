Somali’de ’ay yıldız’ gururu: Türkiye hep yanımızdaydı

Başkan Erdoğan'ın 2011'de başbakanlığı döneminde Somali'ye düzenlediği tarihi ziyaret, ülke hafızasında derin izler bıraktı. O dönemde tarihin en kötü kuraklıklarından birini yaşayan Somali'de devlet yapısı çökmüştü. Erdoğan'ın eşi, çocukları ve bakanlarla Mogadişu'ya gitmesi ülkenin yalnızlıktan çıkıp uluslararası toplumun gündemine girmesini ve Türkiye-Somali ilişkilerinin stratejik boyuta taşınmasını sağladı. O tarihten bu yana Türkiye, Somali'yi hem insani yardımlar hem de kalkınma konusunda hiç yalnız bırakmadı. Erdoğan'ın 2011 yılında Somali'ye gerçekleştirdiği tarihi ziyaretin 15. yılı dolayısıyla dün başkent Mogadişu'da program düzenlendi.

Programa Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre ve bakanlarıyla Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş katıldı. Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, "O gün Somali dünyadan kopmuş, yardımsız bir ülkeydi. Erdoğan'ın girişimleri sayesinde Somali yeniden dünyaya döndü. Devletimizi yeniden inşa ederken, güvenliğimizi güçlendirirken Türkiye bizimleydi. Ekonomimizi geliştirirken ve yeniden dünyaya dönerken Türkiye yanımızdan ayrılmayan kardeşimiz oldu. Somali halkı ve devleti adına Türkiye'ye teşekkür ederiz" dedi. Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş da 2011'deki ziyaret için "Umutsuzluğun yerine umudu koymayı amaçlayan bir ziyaretti" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör