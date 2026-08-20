’Yılda 1 milyar kez sağlık hizmeti veriyoruz’

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gaziantep'te Nizip Devlet Hastanesi, Gaziantep Kadın Doğum Hastanesi, OSB Hastanesi ile aile sağlık merkezlerinin açılışını yaptı. Açılış törenlerine AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı. Törenlerde konuşan Bakan Memişoğlu, sağlık alanında çığır açıldığını belirterek "Hastanelerimizin yüzde 80'ini yeniledik veya yeniden inşa ettik. 25 senede sağlığa yaptığımız yatırımların ve fedakâr sağlık çalışanlarımızın gayretiyle sağlık tesislerimizde yılda 1 milyar kez vatandaşlarımıza sağlık hizmeti verebiliyoruz. 27 şehir hastanesinde 40 bin yatak kapasitesiyle hizmet ediyoruz. 16 bin yataklı 13 şehir hastanesi inşaatı yükseliyor, 7 şehir hastanenin ise proje çalışmaları sürüyor. İnşa süreçleri tamamlandığında ülkemiz, 24 bini aşkın yatak kapasitesine sahip 20 yeni şehir hastanesine daha kavuşacak" dedi.



3 YENİ HASTANE

400 yataklı Nizip Devlet Hastanesi'nde 125 poliklinik, 95 yoğun ve palyatif bakım yatağı, 12 tam donanımlı ameliyathane ve diş ünitesi yer alıyor. 300 yataklı Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde ise 80 poliklinik, 237 servis yatağı, 63 yoğun bakım yatağı ile 22 doğum odası ve 8 ameliyathane var. Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi ve Perinatal Merkez de olacak. Organize Sanayi Bölgesi'nde ise 50 yataklı hastane hizmete girdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör