2 milyon ailenin dijital rehberi: 'İlk Öğretmenim Ailem'

2 milyon ailenin dijital rehberi: ’İlk Öğretmenim Ailem’
Rana BÜYÜKTAŞ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ebeveynlere çocuk eğitimi, gelişimi ve aile içi iletişim konularında rehberlik eden "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulamasını 2 milyon 2 bin ailenin kullandığını bildirdi. Uygulamanın çiftlere ilk yuva kurdukları andan itibaren rehberlik etmek amacıyla tasarlandığını belirten Göktaş, eşler arasındaki iletişime yönelik konular ile ailelerin çocuk gelişimi konusunda ihtiyaç duyduğu bilgileri, bu uygulama ile tek çatı altında topladıklarını belirtti. Göktaş, "Anne ve babalara, çocukların gelişimini takip edebilme imkânı veriyor. Bunun yanı sıra uygulamada, çocuk gelişimi hakkında temel bilgilerle, pozitif anne, babalık becerilerini desteklemeye yönelik öneriler yer alıyor. Ebeveynler, dijitalin dışında çocuğun gelişim dönemine uygun ve ailece yapabilecekleri bilgilere ve aktivite önerilerine ulaşabiliyor" dedi. Uygulamayı yeni içeriklerle zenginleştirdiklerini vurgulayan Göktaş, okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların ebeveynleri için hazırlanan yeni rehberlik konuları ile akran zorbalığına yönelik bilgilendirmeleri uygulamaya eklediklerini aktardı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ #AKRAN ZORBALIĞI

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