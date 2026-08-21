Başkan Erdoğan’dan Balıkesirli kadınlara sürpriz telefon! AK Parti Teşkilatı’na mesaj: Balıkesir’in yeniden emaneti sahiplenmesi lazım

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Balıkesir programı kapsamında Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen coşkulu Kadın Buluşması'nda teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Programın sonunda ise salondaki AK Partili kadınlar unutulmaz bir sürpriz yaşadı. Ercan, konuşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Balıkesirli AK kadınları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü.

Telefon görüşmesinde AK Partili kadınlara hitap eden Başkan Erdoğan, "Partimiz için, hanımlarımız için geleceğe çok güçlü bir selam ve sevgi gönderiyorum" ifadelerini kullanırken, Balıkesir teşkilatına da önemli mesajlar verdi.

Erdoğan, konuşmasının başında Kocaeli Kadın Kolları'nda görev yapmış ve ebediyete uğurlanan Azize Sibel Gönül'ü de anarak, "Bu vesileyle de özellikle Kocaeli Kadın Kolları'nda ebediyete uğurladığımız Azize Sibel Gönül'e de birer Fatiha okuyalım" dedi. Balıkesir'den geleceğe yönelik güçlü sinyaller beklediğini ifade eden Başkan Erdoğan, Balıkesir'in yeniden emanete sahip çıkması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, "Balıkesir'den geleceğe yönelik yeni sinyaller bekliyorum. Balıkesir'in inşallah yeniden emaneti sahiplenmesi lazım. Gerek Kadın Kolları, gerek Gençlik Kolları, gerekse ana kademe ile inşallah Balıkesir'de yeniden bir dönüşümü sağlayacağına ben inanıyorum. Hepinizi kararlı bir çalışma ile inşallah Balıkesir'e sahip çıkmaya davet ediyorum" mesajını verdi.

Halkla buluşmalar ve resmi ziyaretlerin ardından AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı'na geçen Tuğba Işık Ercan; İl Başkanı Mehmet Aydemir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, milletvekilleri İsmail Ok ve Mustafa Canbey, Kadın Kolları MKYK üyesi Hülya Kamçı, İl Kadın Kolları Başkanı Münevver Gözhan, ilçe kadın kolları başkanları ve teşkilat mensuplarının yer aldığı geniş bir heyet tarafından karşılandı.

Ziyarette İl Başkanı Mehmet Aydemir, Balıkesir genelinde yürütülen teşkilat faaliyetleri ve üye çalışmaları hakkında Tuğba Işık Ercan'a detaylı bilgi verdi. Özellikle İl Kadın Kolları'nın sahada gösterdiği yüksek performanstan, azimli çalışmalardan ve üye kayıtlarındaki başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydemir, Genel Başkan Ercan'a Balıkesir'e gerçekleştirdiği ziyaret ve teşkilata verdiği moral dolayısıyla teşekkür etti.

