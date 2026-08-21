Hastane kreşleri 24 saat hizmet verecek
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, temaslarda bulunmak üzere gittiği Burdur'da açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı çerçevesinde Türkiye'yi geziyoruz, değerlendirmeler yapıyoruz. Büyük hastanelerimiz başta olmak 24 saat kreş hizmeti sunacak, güvenli kreşler kuracağız. Bu sene için 7 tanesine başlıyoruz. Yüzde 60'ın üzeri bayan çalışanımız var. Bunların çocuklarına da hastanede güven içinde hizmet sunacağız. Toplum sağlıklı olursa Türkiye sağlıklı olur" diye konuştu.
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