İşadamı anlattı İmamoğlu suspus oldu

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davası Silivri'deki duruşma salonunda görülmeye devam ediyor. Tutuksuz sanıkların savunmalarının alındığı davada, işadamı Hamit Demir, sanık kürsüsündeki yerinin aldı. Savcılık aşamasında verdiği ifadesinin arkasında olduğunu belirterek Beylikdüzü'nde gerçekleştirdiği Demir County projesinin ruhsat ve ödeme sürecine ilişkin bomba itiraflarda bulundu. Demir, yaklaşık 45 dönümlük ve üzerinde çok sayıda haciz ile hukuki ihtilaf bulunduğunu söylediği araziyi satın aldıktan sonra işlemleri yürütmeye başladığını belirtti. Sürecin ilerleyen aşamasında dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan randevu aldığını anlatan Demir, "2015 yılında başkanla bir görüştüm. Dedim ki 'Başkanım bu arazileri alıyorum, ruhsat konusunda destek olmanı istiyorum' dedim. O da 'Peki, ne demek, tabii ki oluruz' dedi. Bir sonraki süreçte belediye sürecini devam ettirdik" dedi.

RUHSAT İÇİN 8 MİLYON

2017 yılında ruhsatların alınması aşamasında belediyenin gelirler müdürlüğüne gittiğini söyleyen Demir, kendisine belediyeye bir ödeme yapması gerektiğinin bildirildiğini ifade etti. Demir, "Ben de ne kadar, dedim. İsmail diye bir başkan yardımcısı vardı, o beni başka bir arkadaşa yönlendirdi. Arkadaşımız da '8 milyon bize bir ödeme yaparsanız bu konuda destek oluruz' dedi. Baktım ki yapmak zorundayım. Yapmasam sıkıntı yaşayacağım. Ben de dedim ki 'Benim şu anda hiçbir param yok. Bu konuda nasıl destek olursunuz?' Sonraki süreçlerde de konuşarak kısmi daire, kısmi para olma kaydıyla verdim. Ve ruhsatlarımı aldım, inşaatımı yapıp bitirdim" diyerek savunmasına devam etti. Tapu devirlerinin, çeklerin ve diğer ödemelerin şirket yöneticileri tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Demir, toplam bedelin 8 milyon TL olduğunu açıkça ifade etti.

BU KEZ CEVAP VEREMEDİ

Hamit Demir'in duruşmada 8 milyon TL'lik ödemenin daire-çek-nakit olarak gerçekleştirildiğini ve dairelerin Adem Soytekin'e devredilmesine ilişkin süreci ayrıntılarıyla anlatması karşısında Ekrem İmamoğlu'nun sustuğu gözlendi. Önceki gün yapılan duruşmada İmamoğlu, kendilerinden rüşvet istendiğini belirten sanık müteahhit Mustafa Keleş ve müteahhit Cemal Üneş'in itirafları sonrasında çılgına dörenek hakaretler yağdırmıştı. İmamoğlu, Üneş'e "Emin misin Cemal Abi? Ben senden para istedim yani?" demiş, Üneş ise "İstedin" diyerek karşılık vermişti. İmamoğlu'nun bu kez sanık Demir'e herhangi bir söz söylememesi dikkat çekti.

'DAİRELERİ BANA DEVRETMEN GEREKİYOR'

İşadamı Demir, Adem Soytekin'in kendisine belediyeye bir ödeme yapması ve bu ödeme kapsamında bazı dairelerin kendisine devredilmesi gerektiğini ifade ettiğini anlattı. Demir, Esenyurt bölgesindeki Ayışığı Vadi projesinden daireler verilebileceğini söylediğini, tapu devir işlemlerini ise şirket yöneticilerine bıraktığını kaydetti.



VİLLAYI VERMEKTEN BAŞKA ŞANSIM YOKTU

Tutuksuz sanık-müşteki işadamı Adem Kameroğlu, iddianamede yer alan Pelican Hill'deki 155 no'lu villa için şunları söyledi: 'Bu evi Ekrem Başkan'a almak istiyoruz ama her türlü indirimi yap, gerekiyorsa maliyetine' dendi. Peki yapayım dedim. Yani ne yapayım? Başka itiraz etme şansım var mı, yok. Maliyet fiyatını çıkarttım, 1.5 milyon. 'Ama parayı hemen ödeyemeyiz' dediler. Villayı bilabedel olarak İmamoğlu'na verdim.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör