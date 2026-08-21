Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Netanyahu ve yönetiminin açıklamalarına tepki: İsrail Türkiye’ye ayar veremez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlediği saldırı ve Başbakan Netanyahu'nun sözlerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğine karşı açık bir tahrik, kaba bir saygısızlık ve bölgesel barışa yönelik doğrudan bir tehdit olduğunu belirtti.

"Hiçbir devlet hele ki İsrail, Türkiye Cumhuriyeti'ni 'hizaya çekmek' ya da 'ayar vermek' gibi bir dil kullanamaz." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu üslup, egemen bir devlete yönelik kabul edilemez bir kibir ve küstahlıktır. Türkiye, tarih boyunca bağımsızlığını ve onurunu korumuş bir millettir, kimse bu topraklara 'mesaj' vermeye kalkışamaz. Bu kışkırtıcı dil ve fiili saldırı, Suriye'deki hassas dengeyi bilinçli biçimde bozma, gerilimi tehlikeli noktalara taşıma ve bölgeyi istikrarsızlaştırma niyetini açıkça ortaya koymaktadır. Milli çıkarlarımız ve bölgesel istikrar, bu tür küstahlıklara karşı kararlı, soğukkanlı ve net bir tutum gerektirir. Türkiye Cumhuriyeti, egemenliğine ve uluslararası hukuka dayalı duruşunu asla taviz vermeksizin sürdürecektir. İsrail'in bu pervasız tutumu, yalnızca Türkiye'ye değil, tüm bölgeye yönelik bir tehdittir. Bu, tarihe kara bir leke olarak geçecek basit bir hareket değil engel olunmazsa bütün coğrafyayı cehenneme çevirme kastını ilan etmiş bir ülkenin aktif saldırısıdır."