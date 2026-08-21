Kuytul’un ekibi terörle bağlantılı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Alparslan Kuytul Suç Örgütü"ne yönelik soruşturması kapsamında Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı. Suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

YÖNETİM KADROSU

Dosyada Alparslan Kuytul'un "kurucu/manevi lider", Semra Kuytul'un "bayanlar sorumlusu" olarak gösterildiği belirlendi. İzzet Daş'ın sekreter, Mustafa Şahin'in Furkan Vakfı Adana sorumlusu, Abdulkadir Parlak'ın medrese sorumlusu, Yunus Coşkun'un temel eğitim sorumlusu olarak yer aldığı ortaya çıktı. Yine örgüt şemasında Seyhan, Yüreğir sorumluları ile internet sorumlusu, sosyal medya sorumlusu, muhasebe sorumlusu da deşifre oldu. Hasan Kütük'ün Furkan Nesli Dergisi sorumlusu, Erol Ardıç'ın genel sorumlu ve "2. adam", Harun Kızılboğa'nın eğitim sorumlusu olarak gösterildiği belirlendi.

FETÖ, PKK, DEAŞ İZİ

Soruşturma dosyasında sekreter İzzet Daş, Seyhan sorumlusu Murat Temizkan, Yüreğir sorumlusu Ali Alagöz, Furkan Nesli dergisi sorumlusu Hasan Kütük ile genel sorumlu Erol Ardıç ve eğitim sorumlusu Harun Kızılboğa'nın DEAŞ ve El Kaide kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" yönünde adli işlem kayıtları yer aldı. Ayrıca bazı örgüt üyelerinin FETÖ/ PDY ve PKK kapsamında adli işlem görmüş isimlerle yoğun irtibat halinde olduğu belirlendi. Yine örgütün 2. adamı Erol Ardıç'ın "PKK müzahir şahıs" ile FETÖ/PDY'den adli işlem görmüş çok sayıda kişiyle irtibatı olduğu belirlendi.

25YILDIR ÖRGÜTTE

Soruşturma dosyasına giren müşteki Mürsel Güler'in ifadesi ise yapılanmanın iç işleyişine ilişkin dikkat çeken başka ayrıntıları ortaya koydu. 1998 yılında Furkan Vakfı ile tanıştığını ve yaklaşık 25 yıl yapı içerisinde aktif görev yaptığını belirten Güler, bazı uygulamaları eleştirmesi nedeniyle Alparslan Kuytul ile sorun yaşadığını söyledi. Güler, eleştiren mensupların "hain" ve "ajan" ilan edildiğini, sosyal medya üzerinden hedef gösterildiklerini, aile ve özel hayat üzerinden tehdit ve şantaj yapıldığını belirtti. Güler ifadesinde, sosyal medyada kendisi ve ailesinin hedef gösterilmesinin ardından yüzlerce kişinin katıldığı toplantılar yapıldığını belirtti. Güler, Alparslan Kuytul'un "2 gün herkes tweet atacak, sonrasında bizim belirlediğimiz hesaplar tweet atacak" şeklinde talimat verdiğini söyledi. Kendisi ve ailesi hakkında binlerce hakaret ve tehdit içerikli paylaşım yapıldığını belirten Güler, bunun "psikolojik linç kampanyasına" dönüştüğünü ifade etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör