Mavi vatan emin ellerde

TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi'nde başladı. Kocaeli ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından on binlerce ziyaretçinin katıldığı fuar kapsamında vatandaşlar TCG Anadolu, TCG Oruçreis ve diğer gemileri gezme fırsatı buldu. Fuara Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de katıldı.

'ÇAĞ AÇTIK'

Bayraktar TB3'ün, dünya deniz havacılığında yeni bir çağ açtığını belirten Bayraktar, vatandaşları 30 Eylül'de Şanlıurfa'da düzenlenecek Teknofest'e davet etti. Bayraktar, şunları söyledi: "Köklerinize sımsıkı sarılın ki fırtınalara meydan okuyabilesiniz, dimdik bir şekilde ayakta durabilesiniz. Bugün baktığımızda büyük bir karanlığa sürüklenen bir dünya görüyoruz. Bu küresel sistem insanlığa umut veremiyor. İşte mavi vatanda verdiğimiz bu mücadele bir adalet ve bağımsızlık mücadelesidir."

ŞANLI ORDU, GÜÇLÜ DONANMA

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Gölcük Tersanesi'nde uzun bir aranın ardından gemi inşasına yeniden başlanacağını ve MİLDEN'in burada üretileceğini açıkladı. Akyol, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Şanlı Türk ordusuna hizmet etmek bize nasip oldu. Teknofest, çocuklarımızın bilim ve teknoloji sevdasını perçinliyor. Güçlü bir donanmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Anadolu'ya yerleşen atalarımız, bu coğrafyanın kaderinin yalnızca karalarda değil denizde de çizildiğinin bilincindeydiler."

'DENİZCİ BİR MİLLETİZ'

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu konuşmasında "Bugün itibarıyla Türk Deniz Kuvvetleri'ne 37 adet, yabancı ülkelere 24 adet olmak üzere 50'den fazla savaş gemisini aynı anda inşa ediyoruz. Milli çıkarma gemimizi, milli korvetlerimizi yaptık. Şu anda milli uçak gemimizi ve milli denizaltımızı yapıyoruz. 1081 yılında Anadolu'da bu topraklarda Deniz Kuvvetlerimizi kurduk. Anadolu'ya gelmeden önce de Hazar Denizi'nde vardık. Türkler denizci bir millettir" ifadelerini kullandı.





'MAVİ VATANIN TEK DAMLASINDAN VAZGEÇMEYİZ'

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, açılış konuşmasında "Bugün siz genç kardeşlerimizle mavi vatanın ufkuna imza atmaktan büyük gurur duyuyorum. Karadaki vatanımız yuvamızsa mavi vatan bizlerin huzur bulduğu bahçemizdir. Mavi vatanın tek bir damlasından asla vazgeçmeyiz" dedi.



'VATAN SEVGİMİZ CANLANIYOR'

ZİYARETÇİLER BAYKAR standına yoğun ilgi gösterdi. Bayraktar Simülasyon'a katılan gençler, Kızılelma kullanarak düşman hedefleri etkisiz hale getirdi. Simülasyonu deneyimleyen Kerem Can Karagülleoğlu (23): Güzel bir deneyim oldu. Kızılelma'yı çok seviyordum. Hem Gölcük Tersanesi'nde bize bu keyifi yaşattığı için hem de vatanımız milletimiz için teknoloji anlamında gelişim kattığı için BAYKAR'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Salih Karabay (18): Almanya'dan geliyorum. Annem ve kardeşimle birlikte geldim. Teknofest yurt dışından gelen gurbetçiler için de güzel bir fırsat. Türk gençlerinin kendileri de nasıl geliştirdiğini görüp ilham alıyoruz. Buraya gelen insanın vatan sevgisi canlanıyor. Düzenleyen herkese teşekkür ederim.



TCG ANADOLU'YA ZİYARETÇİ AKINI

TEKNOFEST alanına demirleyen TCG Anadolu ve TCG Oruçreis gemilerine ziyaretçiler akın etti. Personel eşliğinde gemi içerisinde gezen vatandaşlar, savunma sistemleri hakkında bilgi aldı. Bayraktar TB2 ve Bayraktar TB3 SİHA'lar, alan üzerinde gösteri uçuşları gerçekleştirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör