Okullara 30 bin 'bahçe görevlisi'
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarının ardından eğitim kurumlarında güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan kritik protokolle, yeni eğitimöğretim yılı öncesi dev adım atıldı. Türkiye genelindeki her okulda en az bir güvenlik görevlisinin görev yapması hedefleniyor. Bu kapsamda da yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde 81 ildeki okullara 30 bin kişi alınacak. 'Bahçe görevlisi' olarak tarif edilen 30 bin kişilik kontenjan 81 il valiliğine dağıtıldı. Kontenjan belirlenirken illerin ihtiyaçları dikkate alındı. Buna göre İstanbul'da 3 bin 13, Ankara'da 1628, İzmir'de 1242 kişi görev yapacak. Güvenlik tedbirleri kapsamında 14 Eylül'de çalacak ilk ders zilinde 81 ilde toplam 30 bin bahçe görevlisi görev başında olacak. Uygulama kapsamında görevlendirilecek personel, okul giriş ve çıkışlarında güvenliği sağlayacak. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Alımların yeni eğitim öğretim yılından önce gerçekleştirilmesi bekleniyor.
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