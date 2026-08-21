Rüşvet itirafını baz raporu doğruladı

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, Ekrem İmamoğlu'nun 2024 yerel seçimleri öncesinde belediye başkan adayı olabilmesi karşılığında kendisinden 15 milyon euro istediğini ve 5 milyon euroluk bölümünün ise "havala" yöntemiyle Kapalıçarşı üzerinden gönderdiğini itiraf etmişti. Böcek'in ifadesi soruşturma dosyasına giren daraltılmış baz raporuyla desteklendi. Böcek'in ek ifadesinde anlattığı görüşme trafiği, soruşturma kapsamında incelenen HTS kayıtlarıyla karşılaştırıldı. Daraltılmış baz analizinde, Böcek ve İmamoğlu'nun ifadelerinde belirtilen tarih ve saatlerde İstanbul'da aynı bölgelerde bulunduğu ortaya konuldu.

AYNI OTEL, AYNI SAAT

Böcek'in ifadesinde, 15 milyon euroluk talebin ilk kez 30 Kasım 2023'te Beşiktaş'taki Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel'de gündeme getirildiğini söylediği belirtildi. Dosyadaki baz analizinde Böcek'in saat 12.10 sıralarında Beşiktaş'a geldiği, İmamoğlu'nun ise 14.55'te Sarıyer'den Beşiktaş'a geçtiği ve iki ismin telefonlarının 15.00-16.00 saatleri arasında otelin bulunduğu Barbaros Caddesi üzerindeki aynı daraltılmış baz istasyonundan sinyal verdiği kaydedildi. Böcek'in anlattığı yer ve saat ile teknik kayıtların örtüşmesi, dosyadaki ilk kritik baz eşleşmesi oldu.



17 ARALIK'TA ŞİŞLİ'DE İKİNCİ KESİŞME

RÜŞVET dosyasındaki ikinci kritik tarih ise 17 Aralık 2023. Böcek'in ifadesinde, bu tarihte Şişli'deki yüksek katlı bir plazada İmamoğlu ile görüştüğü ve zarf teslimi gerçekleştirdiğini anlatmıştı. HTS kayıtları da tarafların hareketlerini ortaya koydu. Böcek'in saat 16.27 sıralarında Şişli'ye geldiği, 17.35 sıralarında ilçeden ayrıldığı kaydedildi. İmamoğlu'nun ise saat 12.10 sıralarında Şişli'ye geldiği ve 18.37'ye kadar ilçede bulunduğu belirlendi. Saat 16.30 ile 17.30 arasında iki telefonun sinyalleri yine aynı bölgede kesişti. Rüşvetin şifreli teslimatı teknik olarak belgelendi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör