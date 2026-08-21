Sağlıkta 5 yıldızlı konfor Anadolu’ya yayılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği, 27'ye ulaşan şehir hastanelerinin sayısı artıyor. 2025 Yılı Yatırım Programı'na göre, Sağlık Bakanlığı'nın devam eden projelerine 99 milyar 605 milyon lira tahsis edildi. 16 bin yataklı 13 şehir hastanesinin inşaatı da birer birer yükseliyor. Buna ilave olarak 7 şehir hastanesinin ise proje çalışmaları sürüyor. Türkiye, inşa süreçleri tamamlandığında, 24 bini aşkın yatak kapasitesine sahip 20 yeni şehir hastanesine daha kavuşacak. Ordu Şehir Hastanesi eylülde açılacak. 12 hastanenin inşaat aşaması ise sürüyor. Bunlar, Trabzon, Şanlıurfa, Samsun, Rize, Mardin, Diyarbakır, Van, Bursa, Sakarya, Kahramanmaraş, İstanbul Sancaktepe, Denizli Şehir Hastanesi. İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi; 4 bin yataklı 1 milyon metrekare ile Avrupa'nın en büyük hastanelerinden sayılacak. Mardin Şehir Hastanesi, modern donanımı ve 33 ameliyathanesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli sağlık merkezi konumuna erişecek. Denizli Şehir Hastanesi, 1400 yatak kapasitesi, modern altyapısıyla Ege Bölgesi'nde sağlık hizmetlerini üst seviyeye taşıyacak. Trabzon Şehir Hastanesi, 900 yatak, 280 yoğun bakım yatağı ve 404 polikliniğiyle bölgenin sağlık ihtiyaçlarına çözüm sunacak. Diyarbakır Şehir Hastanesi, bin yatak ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla inşa ediliyor. Rize Şehir Hastanesi, 800 yatak ve modern altyapısı, geniş kapalı alanıyla Karadeniz Bölgesi'nin sağlık merkezinde yer alacak.





İLKİ MERSİN'DE AÇILDI

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi Mersin Şehir Hastanesi 3 Şubat 2017'de faaliyete başladı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ise 1 milyon 312 bin metrekare kapalı alanı ile dünyanın tek seferde inşa edilen en büyük hastanesi. Her hastaya 1 oda anlayışıyla inşa edilen şehir hastanelerindeki hasta odalarının çoğu, içindeki tuvalet, banyo, televizyon, buzdolabı, eşya dolabı ile hasta ve yakınlarına rahatlık sunuyor. Sismik deprem izolatörleri ile inşa edilen, zorlu sağlık şartlarına göre tasarlanarak hizmete giren şehir hastaneleri, afet durumlarında da sağlık üssü görevi görüyor. Şehir hastaneleri hızlı sağlık hizmeti, konforlu yapısıyla vatandaşın öncelikli tercihi oluyor.





AFET VE SALGINLARDA SİGORTA

ŞEHİR hastaneleri pandemi döneminde de yoğun hizmet verdi. Sağlık çalışanları ailelerini unutup insanlara hizmet etti. Hastaneler "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde de yaralılara şifa dağıttı. Depremzedeler helikopter ve uçak ambulanslar ile çevre illerdeki hastanelere sevk edildi.





SAĞLIK ZİNCİRİNE 7 DEV HALKA DAHA

PROJE aşamasındaki 7 il arasında ise İzmir, Tokat, Konya, Muğla, İstanbul'da Süreyyapaşa, Hatay ve Aydın Şehir Hastanesi bulunuyor. Hatay Şehir Hastanesi ve Muğla Şehir Hastanesi, Türkiye'nin sağlık altyapısında stratejik rol oynayacak. Bu projelerin planlama süreçleri devam ediyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör