Sesini SABAH duyurmuştu! Başsavcılık harekete geçti: Yeni Parti’nin rüşvet şüphelisi başkanına kötü haber

Yeni Partili Edremit Belediyesi'nin ilçedeki bir iş insanından tehditle 1 milyon 150 bin liralık rüşvet aldığı, buna rağmen işletmesini zorla kapattığı ortaya çıkmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu ve ardından SABAH'ın haberiyle gündem olan olay, emniyet birimlerinin de radarına girdi. Bir kez daha SABAH'a konuşan mağdur vatandaş, "SABAH'ın haberi sonrası emniyet birimlerimiz de devreye girdi. Rüşvete aracılık yapanlar beni tehdit etmeye başladılar. Allah bunlara fırsat vermesin. Belediyeyi rüşvet batağına soktular" dedi.

Edremit'te mobilya ticareti yapan iş insanı Bülent E., önceki yönetim döneminde belediyeden arsa kiraladı ve bu noktaya çadır kurarak mobilya satmaya başladı. Yerel seçimler sonrası belediye başkanlığına Mehmet Ertaş'ın gelmesiyle birlikte Bülent E.'nin hayatı altüst oldu. 2 kez tehditle rüşvet vermeye zorlanan iş insanına aksi halde işletmesini kapatma tehdidinde bulunuldu. Mağdur vatandaş bu süreçte aracılar vasıtasıyla toplam 1 milyon 150 bin lira ödeme yapmasına rağmen sözleşmeli arsasından zorla çıkarıldı. Çadırı yıkılan ve içindeki 50 milyon lira değerindeki eşyası zarar gören Bülent E., Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş, SABAH'a da röportaj vererek yaşadığı sıkıntılı süreci anlatmıştı.

TEHDİTLER BAŞLADI

SABAH'ın olayı gündeme taşıması sonrası emniyet birimlerinin de devreye girerek Bülent E. ile iletişime geçtiği ve suç duyurusuna ilişkin kapsamlı inceleme başlattığı aktarıldı. Öte yandan bu süreçte mağdur vatandaşa belediye kanadından tehdit üstüne tehdit gelmeye başladığı da ortaya çıktı. Rüşveti belediyeye ulaştıran aracıların Bülent E.'ye son dönemde sözlü tacizlerde bulunduğu ve "Sen bir daha bu ilçeye giremezsin" şeklinde tehditkar söylemler kullandığı öğrenildi.

SABAH'A TEŞEKKÜR

Yaşadığı son olaylara ilişkin SABAH'a konuşan Bülent E., "Benim ticari hayatımı bitirdiler. Benim elimden zorla aldıkları alanı da kendi adamlarına verdiklerini biliyoruz. SABAH Gazetesi'nin olayı gündeme getirmesi sonrası emniyet birimlerimiz de devreye girerek benimle iletişim kurdular. Ben devletime güveniyorum. Devletimin adaletine güveniyorum. Verdiğim röportaj sonrası beni tehdit etmeye başladılar. Panikleyen aracılar bana ulaşıp tehditler savuruyor. Tüm Türkiye bunların yüzünü görsün. Belediyeyi rüşvet batağına soktular. Allah bunlara fırsat vermesin. SABAH Gazetesi'ne de sesimi duyurduğu için ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Edremit'te iş insanlarına yönelik rüşvet taleplerinin sadece Bülent E. ile sınırlı kalmadığı da iddia ediliyor.