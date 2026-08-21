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Son Dakika | Türkiye'den Katil Netanyahu için kırmızı bülten talebi! Bakan Gürlek'ten açıklama

Son Dakika | Türkiye'den Katil Netanyahu için kırmızı bülten talebi! Bakan Gürlek'ten açıklama

Son dakika haberi: Türkiye, Katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talebinde bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Gazze’de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz. Ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkanlarını kararlılıkla kullanacağız." dedi.

Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2026 14:44 Son Güncelleme: 21 Ağustos 2026 15:29

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik saldırıyla ilgili İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde aralarında Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch'in de bulunduğu 35 sanık hakkında kovuşturma yürütüldüğünü açıkladı. Netanyahu ve Moskovitch hakkında verilen yakalama emirlerinin ardından kırmızı bülten çıkarılması için süreç başlatıldı. İki isim, aralarında "Soykırım" ve "İnsanlığa Karşı Suç"un da bulunduğu 8 ayrı suçtan yargılanıyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yürütülen yargı sürecinde, aralarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da bulunduğu 35 sanık hakkında kovuşturma yürütüldüğünü açıkladı. NETANYAHU VE MOSKOVITCH HAKKINDA YAKALAMA EMRİ Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik saldırıyla ilgili yargı sürecinin kararlılıkla sürdüğünü bildirdi. Gürlek, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 2026/108 Esas sayılı dosyasında, aralarında Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch'in de bulunduğu 35 sanık hakkında kovuşturma yürütüldüğünü belirtti. KIRMIZI BÜLTEN İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ Dosya kapsamında Netanyahu ve Moskovitch hakkında "Soykırım" suçundan 14 Temmuz 2026'da yakalama emri verildiğini aktaran Gürlek, bu karar doğrultusunda iki ismin uluslararası seviyede aranması amacıyla kırmızı bülten yayımlanmasının talep edildiğini açıkladı. Gürlek, Adalet Bakanlığınca hazırlanan talebin İçişleri Bakanlığına iletildiğini, ilgili evrakın da Dışişleri Bakanlığına gönderildiğini bildirdi.