Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda yine su krizi patlak verdi. Uzun süreli su kesintilerinin yaşandığı adada vatandaşlar ve turistler susuzluktan dolayı isyan etti. Ellerine aldıkları boş kova ve damacanalarla eylem yapan vatandaşlar, bir türlü çözülmeyen su sorununa dikkat çekti. Marmara Adalar Belediyesi Avşa Ek Hizmet Binası önünde toplanan vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyetin günlük hayatı ciddi biçimde etkilediğini dile getirdi.

"KONSER DEĞİL SU İSTİYORUZ"

Marmara Adalar Belediye Başkanı CHP'li Aydın Dinçer'e ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın'a tepki gösteren ada sakinleri, hijyen ve temizlik ihtiyaçlarını dahi karşılayamadıklarını söyledi. Susuzluk çilesi nedeniyle sokağa dökülen ve eylem yapan ada sakinleri, özellikle su gibi yaşamsal bir hizmette yaşanan kesintilerin, eğlence ve etkinliklerden çok daha önemli olduğunu savundu. CHP'li Başkanlara seslenen vatandaşlar, "Biz konser değil, su istiyoruz. Çeşmelerimizi açtığımızda su aksın yeter. Susuzluk yüzünden temizlik yapamıyoruz. Hijyen sorunları hastalıklara yol açacak diye korkuyoruz" diyerek her iki belediye yönetimine de isyan etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör