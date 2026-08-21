YİMER 157 15 bin hayat kurtardı

Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı, Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER 157) aracılığıyla bugüne kadar toplam 27 milyon 713 bin çağrıya yanıt verildiğini açıkladı.

YÜZDE 99 ÇÖZÜM

Merkeze günlük ortalama 10 bin çağrı geldiğini aktaran Yazıcı, ilk aramada yüzde 99 oranında çözüm sağlandığını belirtti. YİMER 157'nin acil yardım hattına gelen ihbarların kolluk birimleriyle koordineli şekilde değerlendirildiğini belirten Yazıcı, bugüne kadar alınan 1030 acil yardım çağrısı ile 15 bin 854 kişinin hayatının kurtarıldığını söyledi.

5 DİLDE HİZMET

Türkiye'deki yabancılara vize, ikamet izni, uluslararası koruma ve gönüllü geri dönüş gibi konularda bilgi ve destek sağlayan 157, Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça ve Farsça olmak üzere 5 dilde hizmet veriyor. Bilgi hattı hafta içi 08.00-18.00 saatlerinde, acil yardım ve ihbar hattı ise 7 gün 24 saat açık bulunuyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör