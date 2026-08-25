Bakan Bak duyurdu: GSB yurt başvuruları başladı!

2026-2027 akademik yılı GSB yurt başvuruları bugün itibarıyla başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2026-2027 akademik yılında, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

Öğrenciler, GSB yurt başvurularını 29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek. Başvurular 12 farklı kurum ve kuruluşla koordineli olarak değerlendirilecek. Başvuru sırasında öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alınacak. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 farklı kamu kurum ve kuruluşuyla koordineli biçimde öğrencilerin beyanları değerlendirilecek ve başvurular sonuçlandırılacak.

Yerleştirme sürecinde ailenin gelir durumu, sosyal durumu ve başarı kriterleri baz alınarak öğrencilerin durumu tespit edilecek. Başvuru beyanlarını inceleyecek olan kurum ve kuruluşlar arasında Yükseköğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bulunuyor.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör