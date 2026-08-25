Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırıyorum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilmesiyle Terörsüz Türkiye sürecinin güven tazelediğini ve güç kazandığını belirten Başkan Erdoğan, "Herkes yük olmak yerine yük almaya odaklanmalı. Terörsüz Türkiye 86 milyonun ortak meselesidir." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Malazgirt mücahitlerinin izinden giderek, terörle mücadeleden 15 Temmuz direnişine kadar Türkiye'yi canından aziz bilen cümle serdengeçtilere, cümle kahramanlarımıza Rabbimden niyaz diliyorum.
Daha önceki yıllarda olduğu gibi, bu sene de heyetimizi muhabbetle kalbine basan Ahlat halkımızı tebrik ediyorum. Okçular Vakfımızı aynı şekilde gönülden tebrik ediyorum.
Hep birlikte Ahlat'ın bir çekim merkezi olması için gayret sarf ediyoruz. Nüfusu 300 bini aşan Osmanlı padişahlarının ata şehri olarak ziyaret ettiği Ahlat'ın hak ettiği konuma gelmesi için her türlü yatırımı yapıyoruz.
"TÜRKİYE DOĞRU YOLDADIR"
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi olarak üçüncü kez bugün Ahlat'ta toplandık. Terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere ülkemizi ilgilendiren konuları ele aldık. Hükümet olarak çevremizde yaşanan çatışmalara rağmen Türkiye'yi refah rotasında tutmak için yoğun çaba harcıyoruz. Kriz fırtınasına rağmen kaynaklarımızı koruduk.
İstihdamdan ihracata, tarımdan turizme birçok alanda hedeflerimize bağlı kalmayı sürdürüyoruz.
İran-ABD çatışmasının yol açtığı şok dalgası etkisini yitirdikçe günlük yaşama yansımalarını çok daha net bir şekilde görme fırsatı bulacağız. Türkiye doğru yoldadır, istikameti bellidir.