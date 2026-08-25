Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırıyorum

Daha önceki yıllarda olduğu gibi, bu sene de heyetimizi muhabbetle kalbine basan Ahlat halkımızı tebrik ediyorum. Okçular Vakfımızı aynı şekilde gönülden tebrik ediyorum.

Hep birlikte Ahlat'ın bir çekim merkezi olması için gayret sarf ediyoruz. Nüfusu 300 bini aşan Osmanlı padişahlarının ata şehri olarak ziyaret ettiği Ahlat'ın hak ettiği konuma gelmesi için her türlü yatırımı yapıyoruz.

"TÜRKİYE DOĞRU YOLDADIR"

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi olarak üçüncü kez bugün Ahlat'ta toplandık. Terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere ülkemizi ilgilendiren konuları ele aldık. Hükümet olarak çevremizde yaşanan çatışmalara rağmen Türkiye'yi refah rotasında tutmak için yoğun çaba harcıyoruz. Kriz fırtınasına rağmen kaynaklarımızı koruduk.