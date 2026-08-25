Birleşik Krallık’ın yeni Ankara Büyükelçisi Jennifer Anderson: Ülkemiz arasındaki bağları daha da geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum

Jennifer Anderson Birleşik Krallık'ın yeni Ankara Büyükelçisi olarak atandı. Anderson, yeni görevi için sosyal medya hesabından videolu bir mesaj paylaştı ve 'Merhaba' dedi.

Jennifer Anderson, "Birleşik Krallık'ın Türkiye'ye Atanmış Büyükelçisi olarak, Ankara'ya yeniden dönmüş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullanırken, uçuş için Türk Hava Yolları'na da teşekkür etti.

Anderson, "Havacılık, ticaret ve diğer pek çok öncelikli alanda ülkelerimiz arasındaki güçlü bağları daha da geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum... Hoşbulduk!" sözlerini kullandı.