Birleşik Krallık’ın yeni Ankara Büyükelçisi Jennifer Anderson: Ülkemiz arasındaki bağları daha da geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum
Birleşik Krallık’ın yeni Ankara Büyükelçisi Jennifer Anderson oldu. Jennifer Anderson yeni görevi için sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Anderson, "Havacılık, ticaret ve diğer pek çok öncelikli alanda ülkelerimiz arasındaki güçlü bağları daha da geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.
Jennifer Anderson Birleşik Krallık'ın yeni Ankara Büyükelçisi olarak atandı. Anderson, yeni görevi için sosyal medya hesabından videolu bir mesaj paylaştı ve 'Merhaba' dedi.
Jennifer Anderson, "Birleşik Krallık'ın Türkiye'ye Atanmış Büyükelçisi olarak, Ankara'ya yeniden dönmüş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullanırken, uçuş için Türk Hava Yolları'na da teşekkür etti.
Anderson, "Havacılık, ticaret ve diğer pek çok öncelikli alanda ülkelerimiz arasındaki güçlü bağları daha da geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum... Hoşbulduk!" sözlerini kullandı.
Birleşik Krallık'ın Türkiye'ye Atanmış Büyükelçisi olarak, Ankara'ya yeniden dönmüş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.— Jennifer Anderson (@JenAndersonFCDO) August 25, 2026
Çok özel bir uçuş için teşekkürler @TK_TR
Havacılık, ticaret ve diğer pek çok öncelikli alanda ülkelerimiz arasındaki güçlü bağları daha da geliştirmeyi… pic.twitter.com/Lq0nU0uPPB