Dolandırıcıların yeni tuzağı: “Hesap hareketlerinizi gönderdik” diyerek virüs yüklüyorlar

LOGO VE BANKA İSMİNE ALDANMAYIN Dolandırıcıların artık daha profesyonel görünen sahte içerikler hazırladığına da dikkat çeken Kırık, gönderici bilgilerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. E-postada alıcı bilgisinin belirsiz olması, genel veya rastgele isimlerle hitap edilmesi ve gönderici adresinin bankanın gerçek alan adıyla uyuşmamasının önemli uyarı işaretleri olduğunu belirten Kırık, "Bir e-postada banka logosunun bulunması veya banka isminin kullanılması, o mesajın gerçekten bankadan gönderildiği anlamına gelmez. Dijital ortamda görünen kimlik ile gerçek kimlik aynı şey değildir" ifadelerini kullandı.

ŞÜPHELİ E-POSTADA BU ADIMLARA DİKKAT Vatandaşların bu tür e-postalarda kesinlikle ek dosyaları açmaması ve bağlantılara tıklamaması gerekiyor. Bankayla iletişim kurulacaksa e-postada yer alan telefon numarası veya bağlantılar yerine bankanın resmi internet sitesi ya da resmi müşteri hizmetleri kullanılmalı. Kırık, yanlışlıkla şüpheli dosyanın açılması veya çalıştırılması durumunda ise cihazın internet bağlantısının kesilmesini, güvenlik taraması yapılmasını ve kritik hesapların güvenilir başka bir cihaz üzerinden kontrol edilmesini önerdi.