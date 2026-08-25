Dolandırıcıların yeni tuzağı: “Hesap hareketlerinizi gönderdik” diyerek virüs yüklüyorlar
Dolandırıcılar bu kez banka müşterilerini sahte e-postalarla hedef alıyor. “Hesap hareketleri”, “işlem dökümü” veya “banka ekstresi” gibi ifadeler kullanılarak gönderilen e-postaların ekinde zararlı yazılımlar bulunabiliyor. Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, vatandaşları şüpheli e-postalara karşı uyardı.
Son dönemde siber dolandırıcıların yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Bankalardan gönderilmiş izlenimi verilen sahte e-postalarla vatandaşlara hesap hareketleri veya finansal işlem bilgileri gönderilmiş gibi gösteriliyor. E-postaların ekinde ise çoğunlukla sıkıştırılmış dosyalar bulunuyor. Dolandırıcıların temel amacı, vatandaşın banka hesabıyla ilgili bir işlem gerçekleştiği düşüncesini oluşturarak eki açmasını sağlamak.
"KAYGI VE MERAK DUYGUSUNU KULLANIYORLAR"
Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, dolandırıcıların özellikle insanların finansal konulardaki hassasiyetini hedef aldığını belirtti. Kırık, "Hesap hareketleri, işlem dökümü veya banka ekstresi gibi ifadelerin kullanılması tesadüf değil. Dolandırıcılar 'Acaba hesabımdan bir işlem mi yapıldı?' kaygısını oluşturarak vatandaşın e-postadaki eki açmasını sağlamaya çalışıyor. Bu noktada sıkıştırılmış arşiv dosyalarının kullanılması önemli bir şüphe işaretidir" dedi.
Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık
ZARARLI YAZILIMLAR CİHAZDAKİ BİLGİLERİ HEDEF ALIYOR
Sahte e-postalardaki asıl tehlikenin ek dosyanın açılmasıyla başladığına dikkat çeken Kırık, sıkıştırılmış dosyaların içerisinden belge gibi görünen ancak zararlı yazılım içeren dosyaların çıkabileceğini söyledi. Kırık, bu dosyaların çalıştırılması halinde bilgisayarlarda kayıtlı şifrelerin, tarayıcı bilgilerinin, e-posta hesaplarının ve finansal verilerin saldırganların eline geçebileceği uyarısında bulundu.