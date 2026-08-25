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Dolandırıcıların yeni tuzağı: “Hesap hareketlerinizi gönderdik” diyerek virüs yüklüyorlar

Dolandırıcılar bu kez banka müşterilerini sahte e-postalarla hedef alıyor. “Hesap hareketleri”, “işlem dökümü” veya “banka ekstresi” gibi ifadeler kullanılarak gönderilen e-postaların ekinde zararlı yazılımlar bulunabiliyor. Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, vatandaşları şüpheli e-postalara karşı uyardı.

Dolandırıcıların yeni tuzağı: Hesap hareketlerinizi gönderdik diyerek virüs yüklüyorlar
Halil İbrahim Ülkü

Son dönemde siber dolandırıcıların yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Bankalardan gönderilmiş izlenimi verilen sahte e-postalarla vatandaşlara hesap hareketleri veya finansal işlem bilgileri gönderilmiş gibi gösteriliyor. E-postaların ekinde ise çoğunlukla sıkıştırılmış dosyalar bulunuyor. Dolandırıcıların temel amacı, vatandaşın banka hesabıyla ilgili bir işlem gerçekleştiği düşüncesini oluşturarak eki açmasını sağlamak.

Dolandırıcıların yeni tuzağı: Hesap hareketlerinizi gönderdik diyerek virüs yüklüyorlar

"KAYGI VE MERAK DUYGUSUNU KULLANIYORLAR"

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, dolandırıcıların özellikle insanların finansal konulardaki hassasiyetini hedef aldığını belirtti. Kırık, "Hesap hareketleri, işlem dökümü veya banka ekstresi gibi ifadelerin kullanılması tesadüf değil. Dolandırıcılar 'Acaba hesabımdan bir işlem mi yapıldı?' kaygısını oluşturarak vatandaşın e-postadaki eki açmasını sağlamaya çalışıyor. Bu noktada sıkıştırılmış arşiv dosyalarının kullanılması önemli bir şüphe işaretidir" dedi.

Dolandırıcıların yeni tuzağı: Hesap hareketlerinizi gönderdik diyerek virüs yüklüyorlar

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık

ZARARLI YAZILIMLAR CİHAZDAKİ BİLGİLERİ HEDEF ALIYOR

Sahte e-postalardaki asıl tehlikenin ek dosyanın açılmasıyla başladığına dikkat çeken Kırık, sıkıştırılmış dosyaların içerisinden belge gibi görünen ancak zararlı yazılım içeren dosyaların çıkabileceğini söyledi. Kırık, bu dosyaların çalıştırılması halinde bilgisayarlarda kayıtlı şifrelerin, tarayıcı bilgilerinin, e-posta hesaplarının ve finansal verilerin saldırganların eline geçebileceği uyarısında bulundu.

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Dolandırıcıların yeni tuzağı: Hesap hareketlerinizi gönderdik diyerek virüs yüklüyorlar

LOGO VE BANKA İSMİNE ALDANMAYIN

Dolandırıcıların artık daha profesyonel görünen sahte içerikler hazırladığına da dikkat çeken Kırık, gönderici bilgilerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. E-postada alıcı bilgisinin belirsiz olması, genel veya rastgele isimlerle hitap edilmesi ve gönderici adresinin bankanın gerçek alan adıyla uyuşmamasının önemli uyarı işaretleri olduğunu belirten Kırık, "Bir e-postada banka logosunun bulunması veya banka isminin kullanılması, o mesajın gerçekten bankadan gönderildiği anlamına gelmez. Dijital ortamda görünen kimlik ile gerçek kimlik aynı şey değildir" ifadelerini kullandı.

Dolandırıcıların yeni tuzağı: Hesap hareketlerinizi gönderdik diyerek virüs yüklüyorlar

ŞÜPHELİ E-POSTADA BU ADIMLARA DİKKAT

Vatandaşların bu tür e-postalarda kesinlikle ek dosyaları açmaması ve bağlantılara tıklamaması gerekiyor. Bankayla iletişim kurulacaksa e-postada yer alan telefon numarası veya bağlantılar yerine bankanın resmi internet sitesi ya da resmi müşteri hizmetleri kullanılmalı. Kırık, yanlışlıkla şüpheli dosyanın açılması veya çalıştırılması durumunda ise cihazın internet bağlantısının kesilmesini, güvenlik taraması yapılmasını ve kritik hesapların güvenilir başka bir cihaz üzerinden kontrol edilmesini önerdi.

Dolandırıcıların yeni tuzağı: Hesap hareketlerinizi gönderdik diyerek virüs yüklüyorlar

"BANKADAN GELİYOR GİBİ GÖRÜNEN HER E-POSTA BANKADAN GELMİŞ DEĞİLDİR"

Dolandırıcıların yöntemlerini sürekli geliştirdiğini belirten Kırık, vatandaşların özellikle para, banka hesabı ve kişisel verilerle ilgili e-postalarda acele etmemesi gerektiğini söyledi. Kırık, "Bankadan geliyor gibi görünen her e-posta bankadan gelmiş değildir. Dijital güvenlikte en önemli savunma mekanizmalarından biri dikkat ve doğrulamadır. Şüpheli bir e-postayla karşılaşıldığında eki açmadan önce kaynağın doğrulanması gerekiyor" dedi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ALİ MURAT KIRIK #BANKA #DİJİTAL

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