Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Yetkin bireyler yetiştirmeyi murat ediyoruz

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda il milli eğitim müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren AR-GE birimlerince yürütülen çalışmalardan örneklerin yer aldığı "81 İl AR-GE Bülteni" yayımlandı.

Bültenin yeni sayısında, il milli eğitim müdürlükleri bünyesindeki AR-GE birimleri tarafından hayata geçirilen projelerden yenilikçi eğitim uygulamalarına, öğretmen ve öğrencilere yönelik faaliyetlerden ulusal ve uluslararası işbirliklerine kadar birçok çalışma bulunuyor.

Haziran 2023'ten bu yana yılda iki kez yayımlanan ve serinin yedinci sayısı olan bültende, Ocak-Haziran 2026 döneminde 81 ilde gerçekleştirilen çalışmalardan seçilen örneklere yer verildi.

Bültende, bilim, teknoloji ve yapay zeka uygulamalarından çevre ve sürdürülebilirlik çalışmalarına, kültür ve sanat faaliyetlerinden öğretmenlerin mesleki gelişimine, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimini destekleyen projelerden ulusal ve uluslararası işbirliklerine kadar farklı alanlarda 81 ilde yürütülen çalışmalardan seçili örnekler yer aldı.

81 İl AR-GE Bülteni ile illerde geliştirilen başarılı uygulamaların görünürlüğünün artırılması, iyi örneklerin paylaşılması ve iller arasındaki bilgi ve deneyim aktarımının güçlendirilmesi hedefleniyor.

"YETKİN BİREYLER YETİŞTİRMEYİ MURAT EDİYORUZ"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bülten için kaleme aldığı sunuş yazısında şunları kaydetti:

"Eğitim, yalnızca bireyin akademik donanımını inşa eden bir süreç değil, aynı zamanda toplumların geleceğini şekillendiren, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmeyi zenginleştiren ve yeni nesillere aktaran en stratejik köprüdür. Sahip olduğumuz devlet ve millet geleneği ile köklü medeniyet mirasımızı gelecek kuşaklara aksettirmek, milli imkan ve enerjimizin kalkınmaya, demokrasiye ve istikbalin inşasına akıtılmasını sağlamak, anayasal ve vicdani en temel gayelerimizden biridir. Bu vizyon doğrultusunda yarınlarımızın asıl sahibi olan çocuklarımızın insan onuruna yaraşır bir eğitim alması, onlara çağın gerektirdiği pedagojik donanımı kazandırırken gönül coğrafyamızla olan bağlarını da sağlamlaştırmaktadır. Bakanlığımız, kökleri maziye uzanan kadim medeniyet tasavvurumuzdan aldığı ilhamla küresel rekabette iddia sahibi olan, milli ve evrensel değerleri özümsemiş nesiller yetiştirmek amacıyla stratejik adımlarını kararlılıkla atmaktadır."

Tekin, Türkiye Yüzyılı inancıyla eğitimde yeni bir dönemin kapılarını aralayan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile temel gayelerinin toplumu bir arada tutan değerleri doğru bir şekilde çocuklara aksettirmek olduğunu belirterek, "Bizi millet yapan, referanslarımızın içselleştirilmesidir. Bu modelin merkezine 'iyi insan' olmayı yerleştirerek hem kendi değerlerine sahip çıkan hem de çağdaş dünyanın gerektirdiği beceri örgüsüyle donatılmış yetkin bireyler yetiştirmeyi murat ediyoruz. Bu inanç doğrultusunda ana mihverimiz, dün olduğu gibi bugün de milletimizin birlik ve beraberliğinin tahkimi ile insan onurunun ve haklarının her şart altında korunup yüceltilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

"SAHAYA YANSIYAN EN GÜÇLÜ KANIT"

Değişen dünya şartları karşısında beklenenin güçlü bir kurumsal birikim, sahici hedefler ve sürdürülebilir planlamalarla geleceğe yön vermek olduğunu aktaran Tekin, şunları ifade etti:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak 81 ilimizde yürüttüğümüz araştırma, geliştirme ve proje faaliyetleri, eğitimdeki yenilikçi stratejilerimizin sahaya yansıyan en güçlü kanıtıdır. Eğitim sistemimizin merkezinde yer alan öğrencilerimiz ve bu sürecin yürütücüsü olan kıymetli öğretmenlerimiz, tüm politika ve projelerimizin kalbini oluşturmaya devam edecektir. Bu vesileyle çalışmalarıyla eğitimde kaliteyi artırmak için emek veren, ülkemizin milli birlik ve beraberliğini yücelten, müşterek değerler, ortak tarih bilinci ve karşılıklı hürmet etrafında geleceğimizi mayalayan tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum."