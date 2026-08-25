Şile Belediyesi davasında duruşma tarihi belli oldu! Kabadayı ile 53 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Hazırlanan iddianamede, Kabadayı'nın "icbar suretiyle irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "rüşvet almak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "icbar suretiyle irtikap" suçlarından 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

İLK DURUŞMA EKİM'DE

Kabadayı'nın örgüt elebaşısı olması sebebiyle bütün eylemlerden de ayrı ayrı cezalandırılması istenen iddianame Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 53 sanık 19-21 Ekim, 26-27-28 Ekim ve 2-4 Kasım tarihlerinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.