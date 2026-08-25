SON DAKİKA… Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat’ta toplanıyor! Ana gündem maddesi Terörsüz Türkiye…

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de bir araya gelecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, törenlerin ardından Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığını ziyaret edecek.

SON DAKİKA… Bitlis 'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi 'nin 955'inci yıl dönümü kutlamaları büyük bir coşkuyla başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bugün Ahlat'ta bulunacak.

MASANIN ANA GÜNDEMİ TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Kabine toplantısının ana gündeminde terörle mücadelede gelinen son durum olacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında, Meclis'te kabul edilen düzenlemenin ardından terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci ile sahadaki son gelişmeler değerlendirilecek. Toplantıda iç cephenin güçlendirilmesine yönelik adımlar ile bölgesel güvenlik başlıkları da ele alınacak.

Kabine Toplantısı'nda ABD'nin İran'a, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da değerlendirilecek. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim ve gerilimin düşürülmesi için gerçekleşen diplomasi trafiği de görüşülecek. Toplantıda ayrıca ekonomideki son durum ve enflasyonla mücadele gibi konuların masada olması bekleniyor.

Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.