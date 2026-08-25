SON DAKİKA… Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat’ta toplanıyor! Ana gündem maddesi Terörsüz Türkiye…
SON DAKİKA… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni Ahlat’ta toplayacak. Üçüncü kez Ahlat’ta yapılacak toplantıda, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında, Meclis'te kabul edilen düzenlemenin ardından terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci değerlendirilecek. Toplantının ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunacak.
SON DAKİKA… Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü kutlamaları büyük bir coşkuyla başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bugün Ahlat'ta bulunacak.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de bir araya gelecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, törenlerin ardından Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığını ziyaret edecek.
KABİNE TOPLANTISI 3. KEZ AHLAT'TA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı programın ardından kabine Ahlat'ta toplanacak. Kabine toplantısı, üçüncü kez Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.
MASANIN ANA GÜNDEMİ TERÖRSÜZ TÜRKİYE
Kabine toplantısının ana gündeminde terörle mücadelede gelinen son durum olacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında, Meclis'te kabul edilen düzenlemenin ardından terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci ile sahadaki son gelişmeler değerlendirilecek. Toplantıda iç cephenin güçlendirilmesine yönelik adımlar ile bölgesel güvenlik başlıkları da ele alınacak.
Kabine Toplantısı'nda ABD'nin İran'a, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da değerlendirilecek. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim ve gerilimin düşürülmesi için gerçekleşen diplomasi trafiği de görüşülecek. Toplantıda ayrıca ekonomideki son durum ve enflasyonla mücadele gibi konuların masada olması bekleniyor.
Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.