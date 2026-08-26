1 milyon euroluk rüşveti açıklayamadı
"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında savunma yapan tutuksuz sanık Hasan İmamoğlu'na duruşma savcısının çapraz sorgusu damga vurdu. Sanık Tuncay Yılmaz'ın siyah valizler içerisinde getirip elden teslim ettiği 1 milyon euroluk kayıtdışı para gündeme geldi. Hasan İmamoğlu savunma yaptığı sırada Cumhuriyet Savcısı, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın önceki duruşmalarda verdiği ifadeler doğrultusunda Bodrum Ortakent'te arsa içerisinde bir villanın alımı için elden bavulla teslim edilen 1 milyon euroyu "Bu paranın kaynağı nedir?" şeklinde sordu. Hasan İmamoğlu, "Ben şirketle ilgilenmediğim için muhasebe kaydı var mı diye incelemedim. Mutlaka vardır. Onları avukatlar cevap versin. Benim şu anda o konuda fazla bilgim yok" diyerek finansal kaynağa açıklık getiremedi. Bunun üzerine savcılık, Tuncay Yılmaz'a verilen 1 milyon euronun kaynağının belirsiz olduğu gerekçesiyle Hasan İmamoğlu hakkında 'aklama' suçundan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Batuhan ALTINBAŞ / SABAH
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