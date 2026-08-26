60 suçlu Türkiye’ye iade edildi
Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol- Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarının koordineli çalışmaları sonucunda; yurtdışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen işbirliği neticesinde; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere toplam 60 suçlu Türkiye'ye geri getirildi. Gürcistan (43), Yunanistan (5), Almanya (2), Birleşik Krallık (2), Bulgaristan, Karadağ, Polonya, Sırbistan, Ermenistan, İsviçre, Romanya ve Rusya'da yakalanan şüphelilerin kasten öldürme ve uyuşturucu ticareti gibi çok sayıda suçtan arandığı belirtildi.
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