Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme: Hilmi Tuna Kuriş dahil 10 şüpheli daha tutuklandı
Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 21-22 Ağustos tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 10 şüphelinin tamamı tutuklandı. Tutuklananlar arasında firari olarak aranan Hilmi Tuna Kuriş’in de yer aldığı öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 21-22 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında firari olarak aranan Hilmi Tuna Kuriş'in de bulunduğu 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, 25 Ağustos'ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
10 ŞÜPHELİNİN TAMAMI TUTUKLANDI
Savcılık işlemlerinin ardından 10 şüphelinin tamamı tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edildi. Hâkimlikçe yapılan sorguların ardından 10 şüphelinin tamamının tutuklanmasına karar verildi.
TUTUKLANAN ŞÜPHELİLER
Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler şöyle:
Hilmi Tuna Kuriş
Mehmet Özmen
Osman Sert
İsa Ateş
Abdullah Özcan Yavuz
Taner Çetin
Metin Surat
Mehmet Ünal
Erhan Yılmaz
Süleyman Tuna Akbulut
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Alihan Kuriş Suç Örgütünün faaliyetlerinin, mali yapılanmasının, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlığı değerlerinin ve örgütle bağlantılı kişi ve kuruluşların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.