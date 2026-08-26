  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme: Hilmi Tuna Kuriş dahil 10 şüpheli daha tutuklandı

Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme: Hilmi Tuna Kuriş dahil 10 şüpheli daha tutuklandı

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 21-22 Ağustos tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 10 şüphelinin tamamı tutuklandı. Tutuklananlar arasında firari olarak aranan Hilmi Tuna Kuriş’in de yer aldığı öğrenildi.

Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme: Hilmi Tuna Kuriş dahil 10 şüpheli daha tutuklandı
Nazrin MALİKOVA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 21-22 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında firari olarak aranan Hilmi Tuna Kuriş'in de bulunduğu 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, 25 Ağustos'ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

10 ŞÜPHELİNİN TAMAMI TUTUKLANDI

Savcılık işlemlerinin ardından 10 şüphelinin tamamı tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edildi. Hâkimlikçe yapılan sorguların ardından 10 şüphelinin tamamının tutuklanmasına karar verildi.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİLER

Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler şöyle:
Hilmi Tuna Kuriş
Mehmet Özmen
Osman Sert
İsa Ateş
Abdullah Özcan Yavuz
Taner Çetin
Metin Surat
Mehmet Ünal
Erhan Yılmaz
Süleyman Tuna Akbulut

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Alihan Kuriş Suç Örgütünün faaliyetlerinin, mali yapılanmasının, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlığı değerlerinin ve örgütle bağlantılı kişi ve kuruluşların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý