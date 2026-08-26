Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme: Hilmi Tuna Kuriş dahil 10 şüpheli daha tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 21-22 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında firari olarak aranan Hilmi Tuna Kuriş'in de bulunduğu 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, 25 Ağustos'ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

10 ŞÜPHELİNİN TAMAMI TUTUKLANDI

Savcılık işlemlerinin ardından 10 şüphelinin tamamı tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edildi. Hâkimlikçe yapılan sorguların ardından 10 şüphelinin tamamının tutuklanmasına karar verildi.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİLER

Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler şöyle:

Hilmi Tuna Kuriş

Mehmet Özmen

Osman Sert

İsa Ateş

Abdullah Özcan Yavuz

Taner Çetin

Metin Surat

Mehmet Ünal

Erhan Yılmaz

Süleyman Tuna Akbulut

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Alihan Kuriş Suç Örgütünün faaliyetlerinin, mali yapılanmasının, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlığı değerlerinin ve örgütle bağlantılı kişi ve kuruluşların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.