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Bakan Bolat: “Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret bağlarını güçlendirmek için var gücümüzle çalışacağız”

Bakan Bolat: “Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret bağlarını güçlendirmek için var gücümüzle çalışacağız”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'de yatırımlar başta olmak üzere çeşitli konularda ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Bolat yaptığı paylaşımda, “Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret, gümrük ve lojistik bağlarını daha da güçlendirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." İfadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2026 20:06

Bolat, NSosyal hesabından Şam temaslarına ilişkin paylaşım yaptı. Suriye Yatırım Ajansı Başkanı Ravad Ramazanoğlu ile bir araya geldiklerini belirten Bolat, Ramazanoğlu'nun Türk yatırımcılarının ve iş dünyasının beklentilerini yakından tanıdığını, kısa süre önce de söz konusu göreve atandığını, bu kapsamda iki ülke arasındaki yatırım ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağını ifade etti. Bolat, görüşmede Türk firmalarının Suriye'ye yönelik yatırım ilgisini değerlendirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, yatırım ortamının öngörülebilir hale gelmesi için atılan adımları, Suriye'de Kamune ve Serakib'de gerçekleştirilecek organize sanayi bölgesi (OSB) yatırımlarını, üretim ve istihdam sağlayacak uzun vadeli yatırımların teşvik edilmesini ve Suriye Yatırım Ajansının, yatırımcılarımızla ilgili Suriye kurumları arasında üstlenebileceği kolaylaştırıcı rolü ele aldık. Ayrıca, toplantımıza katılan iş insanlarımız da kendi beklenti ve yatırım planlarını da paylaşma fırsatını buldu." Ramazanoğlu'na yeni görevinde başarılar dileyen Bolat, üstlendiği görevin iki dost milletin ekonomik entegrasyonuna büyük katkı vereceğine inandıklarını bildirdi.