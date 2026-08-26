Başkan Erdoğan’dan Malazgirt Zaferi mesajı: Sultan Alparslan’ı ve kutlu ordusunu kemaliedeple yâd ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Malazgirt'te hem dehasının hem de bileğinin kuvvetiyle bize bu aziz vatanın kapılarını açan Sultan Alparslan'ı, onun kutlu ve yiğit ordusunu, şehit ve gazilerimizi bugün bir kez daha kemaliedeple yâd ediyorum. Malazgirt Zaferimizin 955'inci yıl dönümü mübarek olsun.