Üsküdar Belediye Başkanlığına belediye meclisi birinci başkan vekili vekalet edecek

İstanbul Valiliği, durdurulan Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimlerinin ardından yeni başkan vekili seçilene kadar belediye başkanlığına Üsküdar İlçe Belediye Meclisinin birinci başkan vekili, bulunmaması halinde ikinci başkan vekili belediye başkanlığı görevini yürütmek üzere vekaleten görev yapacağını açıkladı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 31 Temmuz'da Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklanmıştı.

SEÇİM DURDURULDU

Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından 5 Ağustos'ta yapılan olaylı seçimlerde Üsküdar Belediye Başkan Vekilliğine Sibel Tan Çetinkaya seçilmişti. AK Parti'nin seçimlere yönelik itirazının ardından İstanbul 2. İdare Mahkemesince "dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanun'un 27. maddesi hükmü uyarınca" yürütmesinin durdurulmasına karar verildi. Böylece Sibel Tan Çetinkaya'nın belediye başkan vekilliği iptal edildi.

BELEDİYE MECLİSİ BAŞKAN VEKİLİ VEKALET EDECEK

İstanbul Valiliği de 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince; yeni belediye başkan vekili seçilene kadar Üsküdar Belediye Başkanlığına, Üsküdar İlçe Belediye Meclisinin birinci başkan vekili, bulunmaması halinde ikinci başkan vekili belediye başkanlığı görevini yürütmek üzere vekalet edeceğini duyurdu.