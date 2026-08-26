Büyük Türkiye’nin şafağı söktü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıldönümü dolayısıyla Okçular Vakfı tarafından Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte konuştu. Erdoğan özetle şunları söyledi:

86 MİLYONUN KARDEŞLİĞİ: Millet olarak bu destana inşallah yenilerini eklemekte kararlıyız. 86 milyonun kardeşlik mürekkebini tek bir sayfada, Ahlat'ta olduğu gibi, tek bir terkipte birleştirmek için canla başla çalışıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ufukta yükselişine, buradaki şahideler gibi hep birlikte şahitlik edeceğiz. Şehit ve gazilerin mukaddes emanetini hep birlikte omuzlayacak, Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara taşıyacağız.

İÇ CEPHE DİRENCİ ARTACAK: İki sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında, inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. Refahımızla birlikte iç cephenin direnci de artacak.

KARDEŞ HALKLAR KAZANACAK: Suriye ve Irak başta olmak üzere, yakın çevremiz yıllardır özlemini çektiği huzur ve istikrar iklimine kavuşacak. Türkiye'yle ve Türk milletiyle birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak.

O KİRLİ ELLERİ BİLİYORUZ: Bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki, ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz. Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşçe kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz.

KAN TÜCCARLARI KAYBEDECEK: Herkesin bir hesabı varsa, emin olun, bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi âlemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın bir hesabı var. O hesap, eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek.

BÜYÜK TÜRKİYE'NİN ŞAFAĞI SÖKTÜ: Kazanan "insanlık cephesi" olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın; büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür, Türkiye Yüzyılı'nın inşası başlamıştır; önümüz de ufkumuz da açıktır.

O RUH BURADA: Malazgirt'e giden yol, Ahlat'tan açılmıştır. Anadolu'nun düğümü, Ahlat'ta çözülmüştür. Kudüs ve İstanbul; Ahlat'ta vücut bulan imanla fethedilmiştir. Önce Malazgirt'e, devamında ebedi yurdumuz Anadolu'ya, ardından üç kıtaya şerha şerha yayılan o ruh, bugün yine buradadır; Allah'a hamdolsun dimdik ayaktadır.





BU KABİRLER MİLLETİMİZİN TAPUSUDUR



Yanıbaşımızdaki Selçuklu Kabristanı'nda, ecdadın tezyin ettiği 10 bin mezar taşımız var. Ayetlerle, kandillerle, mihrap ve hatlarla süslü; ataların adeta "dile getirdiği" şahidelerimiz var. Bu şahideler; bu topraklardaki bin yıllık varlığımızın şahitleridir. Bu şahidelerdeki çift başlı ejderler, tıpkı çift başlı Selçuklu Kartalı gibi, kuvvet ve kudretimizin, basiret ve ferasetimizin nişanesidir. Bu kabirler, bu sandukalar, bu kitabeler, milletimizin tapu senetleridir. Milli hafızamız, işte bu eserlere kazınmıştır.



'İNSAN ROZETİ' TAKİP HAKK'IN SESİNE UYANLAR

Konuşmasında Bitlisli şair Hüsamettin Bilgen'in "İnsan Rozeti" adlı şiirinden "Eksiltme yüzünden ar perdesini/ Kulak ardı etme, Hakk'ın sesini/ 'İnsan Rozeti' tak, at gerisini/ Marifet birlikte, nifakta değil" mısralarını okuyan Erdoğan, "İnsan rozeti takıp Hakk'ın sesine uyanlar; marifeti nifakta değil, birlikte arayanlar, işte buradadır. Aynı devleti, aynı milleti müdafaa edenler işte buradadır... Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla; Alevi'si, Sünni'siyle omuz omuza verenler işte buradadır" dedi.





'AHLAT, MİLLET HAMURUNUN MAYASIDIR'



Erdoğan, "Ahlat, şehadete ermişlerin, yani şehitlerin; Ahlat, saadete, selamete ermişlerin, yani, Said'lerin, Selim'lerin; Ahlat, ila-yı kelimetullah yolunda gaza şuuruna ermişlerin, yani gazilerin mekânıdır. Ahlat, Anadolu'da yoğrulan millet hamurunun mayasıdır. Ahlat, 14 asır önce burada şehit düşen sahabilerin, Sultan Alparslan'ın ordusunda fırtına gibi esen Alplerin, erenlerin, gazilerin diyarıdır. Ahlat; her haliyle şüheda ocağıdır, gaziler otağıdır, milletimizin kimlik vesikası, tarihimizin iftihar sayfasıdır" diye konuştu.





BAHÇELİ: MALAZGİRT MAZİMİZ TÜRKİYE İSTİKBALİMİZ

Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıldönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Van Gölü kıyısında bulunan Ahlat Uygulama Oteli'nde vatandaşlarla ve MHP teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda Anadolu'nun kıyamete kadar Türk milletine yurt olacağnı kaydederek, "Türk devleti, o kutlu günün çağlar ötesindeki şahidi olmaya devam edecek. Malazgirt mazimiz, Anadolu namusumuz, Türkiye istikbalimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bahtımız" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör