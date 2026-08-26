DEAŞ'a finans operasyonu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, çatışma bölgelerinde öldürülen DEAŞ üyelerine finansman sağladığı ve örgüte para topladığı gerekçesiyle hakkında işlem yapılan Serdar Soylu'nun para trafiği incelendi. Soylu'un "Suriye'de Hol Kampı gibi kamplardaki esir Müslümanlar için yardım toplayan" şeklinde ifade bulunduğu belirtildi. Soylu ile para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, İstanbul'daki 17 adres ile Kocaeli, Adana ve Adıyaman'daki 3 adres olmak üzere toplam 20 adrese eşzamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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