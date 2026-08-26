Dışişleri Bakanlığı: "Nepal'deki can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nepal ile Çin arasındaki sınır bölgesinde bugün meydana gelen sel felaketi ve toprak kayması nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu vurgulanarak, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve başta Nepal ile Çin olmak üzere, felakette vatandaşlarını kaybeden ülkelere başsağlığı dilendi.



Açıklamada, "Şu an itibarıyla vatandaşlarımızın afetten etkilendiğine ilişkin herhangi bir bilgi tarafımıza ulaşmamış olup süreç yakından takip edilmektedir." ifadesine yer verildi. Rasuwa ve çevresinde meydana gelen selde ilk belirlemelere göre 157 kişi hayatını kaybetmiş, yerleşim yerleri ile binalar zarar görmüştü. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yüzlerce kişiden henüz haber alınamadı. Nepal'deki sel, Çin'de Tibet Özerk Bölgesi'nin Şıgatsı iline bağlı Gyirong ilçesinde büyük çaplı toprak kaymasına yol açmıştı. Afette 3 kişinin öldüğü, 268 kişinin ise halen kayıp olduğu belirtilmişti.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör