En büyük güç zor zamanda tek yürek olmak

Emine Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen 6. Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesajla katıldı. Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska'ya zirveye ev sahipliği yaptığı için şükranlarını sundu. Her toplumun, kendine özgü değerler dünyası olduğunu belirten Emine Erdoğan, Türk toplumunda, gönüllülük, hayırseverlik ve dayanışmanın önde gelen hasletler olduğunu vurguladı. "Biz, tarihimiz boyunca karşı karşıya kaldığımız tüm çetin sınamaları bu güçlü toplumsal bağlarla göğüsledik" diyen Erdoğan, 6 Şubat depremlerini hatırlatarak "50 binden fazla vatandaşımızı kaybettiğimiz büyük yıkımın içinden yükselen destansı dayanışma ruhu, 'insan insanın yurdudur' anlayışımızın en güçlü tezahürlerinden oldu.

Toplumların en büyük gücü, zor zamanlarda tek yürek olabilme becerisidir" dedi. Dört yılı aşkın süredir devam eden savaşta, Ukrayna halkının sergilediği birlik ve beraberliğin de ağır sınamaları toplumsal dirençle atlatmanın örneklerinden biri olduğunu söyleyen Erdoğan, "Çocuklar eğitimlerini sürdürüyor, kadınlar her alanda sorumluluk üstleniyor ve Ukrayna halkı ilham veren mücadelesiyle geleceğine sahip çıkıyor" dedi. Erdoğan, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü'nün 35. yıldönümünü de kutladı.





KRİZLERİ ATLATMADA YOL GÖSTERİCİ OLSUN

Emine Erdoğan, zirve ile ilgili sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu. Paylaşımında, Kiev'de 6'ncısı gerçekleştirilen Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj ile katılmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Emine Erdoğan, "Toplumsal dayanıklılık konusunun ele alındığı anlamlı zirvede paylaşılan farklı toplum ve kültürlere ait tecrübelerin, insanlığın mücadele ettiği derin krizleri atlatmada yol gösterici olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör