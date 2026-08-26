Hasan İmamoğlu’na 4 daire devrettim

İmamoğlu Suç Örgütü davasında müşteki-şüpheli konumunda bulunan işadamı Muzaffer Beyaz, duruşmanın 2. celsesinin 5. gününde, mahkeme heyetinden söz alarak kendisinden rüşvet üstüne rüşvet istendiğini, vermeyince türlü yaptırımlarla karşı karşıya kaldığını belgeleriyle anlattı. Beylikdüzü'nde Westside adlı projenin ruhsat aşamasında kendilerinden 20 milyon euro rüşvet istendiğini belirten Muzaffer Beyaz, 2 okulun Adem Soytekin tarafından yapıldığını ve ödemelerinin Kemal Şahin tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. Beyaz, "Biz de kendimize düşen 10 milyon liralık kısmı adi ortaklığın firmaları olarak kaba inşaatı yaptırdığımız Soytekin'e hakedişlerinin fazlası olarak 7 daire ve 5 dükkân olarak ödedik" dedi. Murat Çalık'ın 4 dairenin Hasan İmamoğlu'na devredilmesini istediğini ileri süren Beyaz, bu talebin kendilerine önce Soytekin, ardından Oktay Hamzaoğlu aracılığıyla iletildiğini kaydetti. Projenin iskan aşamasında ortakları İsa Yünel, Yüksel Hamzaoğlu ve Oktay Hamzaoğlu'nun Adem Soytekin ve Murat Çalık ile görüştüğünü belirten Beyaz; kendilerinden 3 milyon dolar talep edildiğini söyledi. Beyaz, "3 milyon dolar çekle ödenmiştir Adem'in firmasına. Bu bedel doğrultusunda rüşvet olup Adem'in hakedişi olarak gizlenmiştir" dedi.

'3 MİLYON DOLAR VERECEKSİN'

Bakırköy'de 7 dönümlük arazi üzerine yapacağı proje için ruhsat başvurusunda bulunduğunu anlatan Beyaz, "Konuyla ilgili Ertan Yıldız'a ulaşmaya çalıştım. Kendisi önce sorumlu ilgilenmedi. Ben de bir süre sonra lise mezuniyet töreninde Ekrem İmamoğlu ile karşılaştım ve sorunlarım olduğunu belirtip randevu istedim. Bana döneceklerini söylediler. Bir süre sonra beni Ertan Yıldız aradı ve belediyeye çağırdı. Belediyede bu işin çözülmesi için 3 milyon dolar vermem gerektiği söylendi. Ben de kabul etmedim. Bana '3 milyon dolar vermezseniz yerinizin 3'te birini yeşil alan yaparız, katı da altı kata düşürürüz. Zaten Capacity ile de sorunlarımız var, orayı da kapatırız' dedi. Ben bunu kabul etmedim. Bir süre sonra 3'te birini yeşil alan yaptılar, Capacity'ye de ceza kestiler. Ortağı olduğum Capacity AVM'ye ilişkin kapalı otoparkı ücretli yapmaya çalışmıştık.

Bunun için ortaklar olarak Bakırköy Belediyesi'ne başvurduk. Bu başvurunun neticesinde bizden 5 milyon euro rüşvet talep edildi. Talebi kabul etmeyince idari para cezası kesildi" dedi. Eylül 2024'te Maslak 42'de bir görüşmeye çağrıldığını anlatan Beyaz, Ertan Yıldız ile olan görüşmesini de şöyle aktardı: "Bu görüşmede 'İşiniz artık Büyükşehir'de, 1.5 milyon dolar verirseniz işinizi çözelim' dedi. Ben bunu da vermek istemedim. 'Gidin arsa sahibinden alın, Capacity'de de mühürlenecek' dedi. Biz bunu kabul etmeyerek ayrıldık. Bu konuyla ilgili defalarca İmamoğlu'na ulaşmama, not bırakmama ve randevu talebinde bulunmama rağmen geri dönüş olmadı. Ertan Yıldız'ın konuşmalarından bu paralardan Ekrem Bey'in de haberi olduğu anlaşılıyor."

'HELAL ETMİYORUM'

Mahkemedeki çapraz sorgu sırasında Ekrem İmamoğlu ile aralarında geçen "helallik" diyaloğuna da açıklık getiren müteahhit Muzaffer Beyaz, "Yine Beylikdüzü'nde bir arsanın yüzde 85'ini satın aldık. Bu arsanın yüzde 15'lik kısmı da Ekrem İmamoğlu'na aittir. İmamoğlu ile tek ortaklığımız bu arsaydı. Buraya Terrace Park isimli bir proje yapma konusunda anlaştık. Ekrem İmamoğlu yüzde 5'lik bir kısmını da maliyetine satın almak istedi. Kendisi o sırada Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu için kabul ettim. Buranın inşaatıyla ilgili taşeron olarak Soytekin'le anlaştık. Kat irtifakı yapılırken yüzde 5'lik kısım İmamoğlu'na geçti ama bu bedel bize hâlâ ödenmedi. Hakkımı helal etmiyorum. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör