İmamoğlu’nun danışmanı Turan Aydoğan'ı köşeye sıkıştıran kayıt! İtiraflar peş peşe geldi!
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında sanık olarak yargılanan eski CHP Milletvekili Turan Aydoğan’ın ses kayıtları mahkemede tek tek açıldı. Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olduğu belirtilen Aydoğan; 200 bin dolarlık para trafiğiyle ilgili konuşmalardaki “Senin tek muhatabın benim”, “Perşembe günü ben o parayı getireceğim” ve “Rüşvetin belgesi mi olur?” sözlerini kabul etti. Bunları farklı bir şekilde açıklamaya çalışan Aydoğan, ayrıca tarafların 200 bin dolara anlaştıklarını bildiğini, parayı kendilerinin götürdüğünü ve ödendiğini duyduğunu söyledi.
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında iş adamlarının ardından bir itiraf da eski CHP Milletvekili Turan Aydoğan'dan geldi. Davanın 2. celsesinin 7. gününde savunma yapan Aydoğan, dinlenen ses kayıtlarındaki para trafiği ile ilgili konuşmalarını kabul ederek şok itiraflarda bulundu.
TURAN AYDOĞAN'IN 200 BİN DOLARLIK PARA TRAFİĞİ MAHKEMEDE
Duruşmada, Aydoğan ile Hüseyin Aydın ve Rahman Özdemir arasında geçtiği belirtilen ses kayıtları ayrıntılı biçimde ele alındı. Mahkeme Başkanı ve duruşma savcısı, özellikle 200 bin dolarlık ödeme, paranın iadesi, senet, "muhataplık" ve "rüşvet" ifadelerinin geçtiği konuşmaları Aydoğan'a tek tek sordu. Aydoğan bazı bölümlerde kayıtların doğruluğundan emin olmadığını söylerken, kritik birçok konuşmanın gerçekleştiğini kabul etti.
"SENİN TEK MUHATABIN BENİM" SÖZÜNÜ KABUL ETTİ
Savcılık, ses kaydındaki "Sen bana güvenmişsin kardeşim, getirip teslim etmişsin. Senin tek muhatabın benim." sözlerini Aydoğan'a hatırlattı. Aydoğan, konuşmanın geçtiğini kabul ederek burada "kardeşim" dediği kişinin biyolojik kardeşi değil, okul arkadaşı Rahman Özdemir olduğunu söyledi. Parayı bizzat aldığını reddeden Aydoğan, kendisini muhatap göstermesini ise Rahman Özdemir'e parayı geri ödetmek için baskı kurma çabası olarak açıkladı.
"PERŞEMBE GÜNÜ BEN O PARAYI GETİRECEĞİM"
Duruşmanın en dikkat çekici bölümlerinden biri, 200 bin doların geri ödenmesine ilişkin ses kaydı oldu. Savcılık, Aydoğan'ın kayıtlarda "Ben Perşembe günü kendim o parayı getireceğim kardeşim." dediğini hatırlattı. Aydoğan bu sözünü de reddetmedi ancak "Rahman Bey ödemezse getireceğim anlamında" söylediğini savundu. Mahkeme Başkanı ise Aydoğan'ın açıklaması üzerine, "Bir arkadaş arkadaşa 200 bin dolarlık senet vermez diyorsunuz da, konuşmada siz niye 200 bin doları 'Perşembe ben getireceğim' diye kabulleniyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Aydoğan ise mahkeme başkanına, Rahman Özdemir'in bu parayı ödeyeceğine inandığı için böyle konuştuğu cevabını verdi.
"RÜŞVETİN BELGESİ Mİ OLUR?" KONUŞMASINI "ESPRİ" DİYEREK SAVUNDU
Ses kayıtlarında geçen bir başka bölüm ise "rüşvet" ifadesi oldu. Savcının aktardığı kayıtta Aydoğan'ın "Rüşvetin evrakı mı olur ya?" ve devamında "Rüşvetin belgesi mi olur?" ifadelerini kullandığı belirtildi. Aydoğan bu sözleri kesin bir biçimde reddetmek yerine, konuşmanın gerçekleşmiş olabileceğini söyledi ve söz konusu ifadeyi "espri" olarak açıklamaya çalıştı. Aydoğan "O kadar kefalet baskısı altında kalınca espri yapmışımdır orada. 'Rüşvetin belgesini mi istiyorsunuz?' diye." şeklinde savunma yaptı.