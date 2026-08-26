Kuriş örgütüne üçüncü dalga

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında üçüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Suç örgütü hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından düzenlenen operasyonda 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 38'i yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, 11 şirket ile 4 dernek için de kayyum atanması talebinde bulunuldu.

13 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 2'sinin yurtdışında olduğu, 1 şüphelinin ise cezaevinde bulunduğu tespit edilirken, 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdüğü belirtildi. Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda 36 cep telefonu, 9 dizüstü bilgisayar, 14 flashbellek, 1 harddisk ve 1 bilgisayar kasası, toplam bedeli 27 milyon 779 bin 665 TL olan 38 çek yaprağı, 35 dernek gelir makbuzu, 202 banka dokümanı, 102 sayfa gazete kupürü, 1 şarjör ve 66 fişek, 25 gram altın, 24 çeyrek altın, 18 altın bilezik, 8 adet 100 gram altın, 4 adet 50 gram altın, 4 yarım altın, 3 ata altın, 3 tam altın, 3 altın bileklik, 3 çift altın küpe, 6 yüzük, 2 altın kolye, 1 inci kolye ve 1 altın gerdanlık, 3 milyon 44 bin 925 TL, 50 bin 621 ABD Doları, 17 bin 425 euro ve 400 İngiliz sterlini ele geçirildi.

ŞİRKETLERE KAYYUM TALEBİ

Soruşturma kapsamında ayrıca, 11 şirket ile 4 dernek için de kayyum atanması talebinde bulunuldu. Şirketler arasında, Çamlıca Basın Yayın Unlu Mamuller Eğitim, Sağ., Tur., Jeotermal İnş. San. Tic. AŞ., Element Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Fazilet Neşriyat ve Ticaret Anonim Şirketi, Fionart Cam Mozaik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Hisar Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi, İsabet Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bulunuyor. 22 Ağustos'ta soruşturma kapsamında elde edilen yeni delil ve tespitler doğrultusunda ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmişti. İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Kuriş soruşturmasında örgütün tepe yönetiminin mali, idari ve bilanço hesaplarının yürütüldüğü sistemi kurduğu iddia edilen Osman S. ve bir hastanenin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan İsa A. ve Taner Ç. de gözaltına alınanlar arasında bulunuyordu.



İŞTE KURİŞ'İN GÖZALTI FOTOĞRAFI

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş soruşturması kapsamında 13 Ağustos'ta düzenlenen operasyona ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında 13 Ağustos'ta operasyon düzenlemiş, operasyonda Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Düzenlenen operasyona ilişkin ortaya çıkan yeni görüntülerde, Kuriş'in Üsküdar'daki evine gelen polis tarafından müştemilatta gözaltına alındığı görülüyor.



HAKLARINDA GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

SORUŞTURMA kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 54 şüpheli arasında Abdullah Kırmızı, Adem İlhan, Ahmet Akkaya, Alettin Akpınar, Bilal Ulucan, Devrim Saraçoğlu, Esra Aydoğan, Hasan Atasoy, Hilmi Süleyman Yılmaz, İrfan Kani Coruh, İsmail Hastaoğlu, Mehmet Akça, Murat Güneş, Mustafa Çelik, Osman Hulusi Parlak, Ömer Çiğil, Ramazan Çetin, Salih Çakır, Süleyman Hilmi Atılgan, Tunahan Aydemir ve Yusuf Büyük gibi isimlerin yer aldığı öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör