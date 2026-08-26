Rıza Akpolat’ın milyonluk serveti devlete geçecek

Aziz İhsan Aktaş davasında en yüksek hapis cezasına çarptırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın milyonluk mal varlıkları için de dikkat çeken karar çıktı. Yolsuzluk ve rüşvet çarkı kuran işadamı Aziz İhsan Aktaş ile birlikte 7 CHP'li belediye başkanının yargılandığı davada geçtiğimiz pazartesi günü karar verildi.

200 sanıklı davada kararını açıklayan mahkeme, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı 2 kez "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplam 23 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Lüks yaşamıyla bilinen Akpolat'ın milyonlarca liralık araç ve gayrimenkulleri doğrudan kendi üzerine kaydetmek yerine çocukluk arkadaşları ve eşinin akrabaları üzerine yaptığı, rüşvetle elde edildiği değerlendirilen gelirlerin bu yöntemle aklandığı iddia edilmişti. Mahkeme, dava kapsamında el konulan çok sayıda mal varlığı hakkında müsadere kararı yani devlete geçirilmesine hükmetti.

İŞTE MÜSADERE KARARI VERİLEN MAL VARLIKLARI

5.2 MİLYON DOLARLIK VİLLA: Rıza Akpolat'ın 23 Aralık 2024'te Beykoz Acarkent'te bulunan 5 milyon 250 bin dolar değerindeki villası. Akpolat'ın villayı, eşi Yeşim Akpolat'ın eniştesi Burak Kangal üzerine satın aldığı ortaya çıkmıştı.

BEBEK'TE DAİRE: Akpolat'ın 7 Aralık 2022'de Bebek'teki Maya Rezidans'ta kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç üzerine satın aldığı belirtilen milyonluk daire.

YEŞİM AKPOLAT'IN BEYKOZ'DAKİ DAİRESİ: Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği değerlendirilen gelirlerle eşi Yeşim Akpolat'ın üzerine aldığı Beykoz'daki Mesa Orman 2 projesinde bulunan 24 milyon 800 bin liralık daire.

ORTAKÖY'DEKİ DAİRE: Akpolat'ın Amerika'da yaşayan arkadaşı sanık Rabil Aktan'ın üzerine Beşiktaş Ortaköy'de aldığı 29 milyonluk daire.

İKİ LÜKS ARAÇ: Akpolat'ın sürekli kullandığı, yine Rabil Aktan'ın üzerine kayıtlı Audi marka '34 RY' plakalı lüks aracı. Yeşim Akpolat üzerine kayıtlı Range Rover marka araç.

ÇORLU'DA DAİRE: Çorlu'daki Semilyon sitesindeki 4 daire.

LÜKS TEKNE: "Consent 24" isimli tekne. Teknenin İngilizce isminin Türkçe karşılığının "Rıza", "24" sayısının ise Akpolat'ın memleketi Erzincan'ın plaka koduna işaret ettiği belirlenmişti.

HESABINDAKİ 28 MİLYON LİRA: Akpolat'a ait vadeli hesapta bulunan ve suçtan elde edildiği kabul edilen 28 milyon lira.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör