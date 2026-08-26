SON DAKİKA… Terör örgütü YPG’nin feshi sonrası Başkan Erdoğan’ın o sözleri gündem oldu: Asla müsaade etmeyeceğiz
SON DAKİKA… Terörsüz Türkiye sürecini ve Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanunun kabul edilmesi ile Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. PKK’nın Suriye uzantısı olan terör örgütü YPG ise kendini feshetti. Bu açıklama sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2015 yılındaki sözleri yeniden gündeme geldi: Bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz…
SON DAKİKA… Terörsüz Türkiye sürecini ve Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanunun kabul edilmesi ile Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir kilit açıldı. Koordinasyon ve Uygulama Kurulu da geçtiğimiz günlerde ilk toplantısını yaptı.
PKK'nın Suriye uzantısı terör örgütü YPG ise kendini feshettiğini açıkladı. YPG/SDG'nin elebaşısı Mazlum Abdi, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile yaptığı ortak basın toplantısında örgütün feshedildiğini açıkladı. Abdi, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile görüşmesinin ardından örgüt üyelerinin ordu ile entegrasyonunun tamamlanmasının ardından kararın alındığını vurguladı.
"BEDELİ NE OLURSA OLSUN MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"
Suriye'de terörsüz bir dönemin sayfaları açılırken, YPG'nin feshedilmesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015'te yaptığı konuşmayı hatırlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Haziran 2015'te İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türk Kızılayı Madalya Programı ve İftar Gecesi'nde Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin Türkiye'nin tutumunu çok net bir dille açıklamıştı.
Başkan Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek bir devlet yapılanmasına müsaade edilmeyeceğini vurgulamıştı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN 2015'TEKİ MESAJI YENİDEN GÜNDEMDE
Başkan Erdoğan, aynı gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında terör örgütü PKK ve uzantılarının Türkiye ve Suriye'yi bölmeye yönelik hain emellerine izin verilmeyeceğinin altını çizerken şu ifadeleri kullandı:
Tüm dünyaya sesleniyorum: Bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz.