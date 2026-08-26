SON DAKİKA… Terör örgütü YPG’nin feshi sonrası Başkan Erdoğan’ın o sözleri gündem oldu: Asla müsaade etmeyeceğiz

SON DAKİKA… Terörsüz Türkiye sürecini ve Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanunun kabul edilmesi ile Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir kilit açıldı. Koordinasyon ve Uygulama Kurulu da geçtiğimiz günlerde ilk toplantısını yaptı.

PKK'nın Suriye uzantısı terör örgütü YPG ise kendini feshettiğini açıkladı. YPG/SDG'nin elebaşısı Mazlum Abdi, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile yaptığı ortak basın toplantısında örgütün feshedildiğini açıkladı. Abdi, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile görüşmesinin ardından örgüt üyelerinin ordu ile entegrasyonunun tamamlanmasının ardından kararın alındığını vurguladı.