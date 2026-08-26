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  • Sosyal medyada tepki çekmişti: Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki hijyen iddialarına soruşturma!

Sosyal medyada tepki çekmişti: Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki hijyen iddialarına soruşturma!

Sağlık Bakanlığı, bir vatandaşın Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki temizlik ve hijyen koşullarına ilişkin sosyal medyada paylaştığı görüntülerdeki iddialar üzerine soruşturma başlattı.

Sosyal medyada tepki çekmişti: Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki hijyen iddialarına soruşturma!
AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yer alan iddiaların incelenmesi amacıyla Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla müfettiş görevlendirildi. İddialara ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#KEMAL MEMİŞOĞLU #SAĞLIK #SAĞLIK BAKANLIĞI

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