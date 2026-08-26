TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Katil İsrail'e tepki: Bu ülke sadece Türkiye'den çekiniyor!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu bölgenin bütün etnik unsurları, aynı medeniyetin parçalarıdır. Şimdi Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge meselesiyle, dağılan parçaları bir araya getiriyoruz" dedi.

Kurtulmuş, "SDG bir örgüt olarak kendisini feshetmiştir açıklaması, bizim için önemlidir, tarihidir ve değerli bir açıklamadır. İnşallah bu açıklamayla işin devamı gelecek" açıklamasında bulundu.

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