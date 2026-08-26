Terörsüz Türkiye 86 milyonun ortak meselesidir

Başkan Erdoğan, Ahlat'ta gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren kabine toplantısı sonrasında önemli mesajlar verdi. Erdoğan özetle şunları söyledi:

TERÖRSÜZ TÜRKİYE: TBMM'de Türk siyasetinde bir "dönüm noktası" olan büyük uzlaşıyla, terörsüz Türkiye sürecimiz güven tazelemiştir. Herkesin bu süreçte çok daha özenli bir dil kullanması, "yük olmak" yerine "yük almaya" odaklanması, milletimizin hassasiyetlerini kaşıyacak fevri söylem ve eylemlerden uzak durması büyük önem arz ediyor.

ORTAK MESELE: Siyaset her gün yapılır; ama Türkiye'yi yarım asırlık bir sıkıntıdan kurtarma çabasına gölge düşürmenin bahanesi olamaz. Bu mesele, bir devlet meselesidir; 86 milyonun ortak meselesidir. Milletimiz de artık bu meselenin kalıcı biçimde çözülmesini istemektedir. Biz de bu sorunu çözmekte, gelecek nesillere "terörsüz bir ülke ve bölge" bırakmakta son derece kararlıyız. Hangi siyasi görüşte olursa olsun herkesi, çözümün bir parçası olmaya çağırıyorum.

PLANLAR BOZULUYOR: Süreci zora sokan, dinamitleyen, tahrik eden, sürecin karşısında yer alan her türlü girişim tarih karşısında mesul olacaktır. Türkiye kendi vatandaşlarıyla birlikte hiçbir ayrım yapmadan bölgesindeki "herkes için barış", "herkes için kalkınma" istedikçe, cinayet şebekelerinin kan ve çatışma üzerine kurulu planları bozuluyor. Siyasi olarak can çekişen kendini bilmez kifayetsizlerin, bizim üzerimizden prim devşirmesine fırsat vermeyiz. Biz; kime, neyi, nerede ve nasıl söyleyeceğimizi gayet iyi biliriz. Türkiye Cumhuriyeti, küçük hesaplar karşısında boyun eğecek, bunlara prim verecek bir devlet asla değildir.

TÜRKİYE DOĞRU YOLDA: Biz, elinde masumların kanı olan cinayet şebekeleri rahatsız oluyor diye, komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçecek değiliz. Bu ülkenin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler. Şundan hiç kimse şüphe etmesin, Türkiye Allah'ın izniyle doğru yoldadır, istikameti bellidir ve eninde sonunda menziline ulaşacaktır. Yavaşlamadan, rehavete kapılmadan, tedbiri, disiplini elden bırakmadan hep beraber hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Konuşmasının sonunda Türkiye'nin dört bir yanından gençleri bu tarih okyanusunda bir araya getiren Okçular Vakfı'nı tebrik eden Başkan Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) yürütülen "Maziden Atiye" programı öğrencilerini kabul etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör